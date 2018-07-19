Потерявшийся в лесу грибник из Ханты-Мансийска вернулся домой

37-летний житель Ханты-Мансийска 14 июля ушел в лес в районе аэропорта города Ханты-Мансийска. Спустя два дня грибник вышел из леса. Он признался, что ему стало плохо и ему пришлось провести 2 дня в тайге.

Напомним, что накануне спасатели КУ «Центроспас-Югория» искали грибника, который ушел в лес и не вернулся в назначенное время домой. Они прочесали более 450 кв.м. леса, но во время поисковой операции получили команду «отбой».

Департамент Гражданской защиты населения ХМАО-Югры советует, не поддаваться панике, если вы заблудились в лесу. Займитесь обустройством места, на котором находитесь. Отметьте его яркой частью одежды, затесом на стволе приметного дерева или любым другим доступным способом, чтобы потом легче было найти его самому и привлечь внимание других. Человек даже по тайге может идти совершенно без еды неделю и больше. Обдумывайте каждое свое действие и каждый шаг, не тратьте силы и энергию попусту, помните — помощь обязательно придет.