Истории вещей: изучаем жалованные грамоты времен Александра I и Екатерины II

В сегодняшнем выпуске «Историй вещей» речь пойдет о документах XVIII и XIX веков, важных, серьезных и очень красивых. Это три жалованные грамоты о возведении в дворянство и присвоении чинов. Особенно отличившимся подданным их выдали три российских правителя.

Жалованной грамотой называлось свидетельство, которое устанавливало сословный статус его получателя и предоставляло ему право на исключительные льготы и преимущества, данные личной милостью государя, его жалованием. Со времен Древней Руси такие грамоты выдавались не только частным лицам, но и церквям, монастырям и купеческим объединениям. В XVIII веке этот богато оформленный документ приобрел новый смысл: он мог превратить в дворянина незнатного человека.

В 1722 году Петр I ввел в действие Табель о рангах, в которой была зафиксирована четкая организационная структура государственной службы, обеспечивающая ее подконтрольность верховной власти. Перечень чинов был разнесен по родам службы и рангам, каждый род службы делился на 14 рангов-классов. С системой чинов было связано пожалование разного рода почетных званий и орденов. Звание давалось только обладателям чинов определенных классов и государственных наград, и его получение обычно ускоряло продвижение по служебной лестнице.

Другим важным законодательным актом, установившим свод сословных привилегий, стала Жалованная грамота дворянству, утвержденная Екатериной II в 1785 году. В документе были прописаны порядок приобретения и доказательства дворянского достоинства, особые права и преимущества сословия, в том числе освобождение от налогов и телесных наказаний, а также от обязательной службы.

Потомственное дворянство, в отличие от личного, передавалось по наследству. Имея жалованную грамоту на него, можно было ходатайствовать о внесении рода в губернские родословные книги. Сенат рассматривал доказательства и утверждал право на дворянское достоинство и на почетные титулы, выдавал грамоты, дипломы и другие акты, удостоверяющие это право, составлял гербы и гербовники дворянских родов, ведал делами о производстве за выслугу лет в гражданские чины.

В Музее Москвы сохранилось несколько жалованных грамот. Одна из них, жалованная грамота на возведение в дворянское достоинство и на потомственное дворянство коллежскому асессору В. Г. Коноплеву, подписанная Николаем I, датируется 1843 годом. В коллекции музея также есть жалованная грамота о присвоении чина обер-камергера Александру Нарышкину за подписью Александра I (1816 год) и жалованная грамота о присвоении Ивану Жданову чина капитан-лейтенанта, подписанная Екатериной II в 1783 году.

Жалованные грамоты на потомственное дворянство особенно тщательно и богато оформлялись и бережно хранились. В документе содержался послужной список и перечислялись награды дворянина. Текст вписывали от руки в красочные витиеватые рамки на листах пергамента, в конце грамоты был изображен пожалованный роду дворянский герб. Документ обычно хранили в специально заказанном для него коробе.

Такие бумаги действовали вплоть до революции. Гражданские сословия, чины и звания, а также сословные привилегии и ограничения были отменены декретом советского правительства от 11 ноября 1917 года.