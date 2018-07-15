Ложки для королевы, ракеты и стадионы: 15 интересных фактов о южноуральской металлургии

Металлурги Челябинской области отмечают профессиональный праздник. Учреждён он был в 1957 году, на 71-ю годовщину мы сделали подборку из 15 интересных фактов. Сейчас в Челябинской области работают 46 металлургических предприятий Во время Второй мировой в каждом втором русском патроне и снаряде, в каждом танковом двигателе был челябинский цинк. Каждый третий снаряд и броня каждого второго танка в годы войны были сделаны из магнитогорской стали. Если весь произведённый ЧЦЗ цинк погрузить в железнодорожные вагоны, состав растянется от Челябинска до Москвы — это 120 тысяч вагонов. Трубы ЧТПЗ использовались при строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу в Казани Самаре , Ростове-на-Дону, Москве, Саранске и Волгограде. По распоряжению королевы Великобритании на ВДНХ был заказан целый контейнер столовых приборов ЧМК для Букингемского дворца. Забор стадиона в Екатеринбурге в стиле сталинский ампир восстанавливали мастера из Каслей. Созданный для выставки в Париже 1900 года Каслинский чугунный павильон входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Самый большой в мире атомный ледокол «Арктика» создан с использованием металла «Мечела» Юрий Гагарин — почётный работник ЧМК. Его первая профессия — формовщик-литейщик, а корабль «Восток-1» был изготовлен в том числе из стали ЧМЗ. У челябинской стали есть собственный индекс — ЧС. А марки ЧС-24, ЧС-25 разработали специально для обшивки летательных аппаратов. Половина губернаторов Челябинской области — металлурги. Единственное место в России , где в промышленном масштабе производится изостатический графит для солнечных батарей, ЖК-мониторов и полупроводников — это челябинская площадка «Донкарб Графит». Во всех ракетах, произведённых в СССР с конца 50-х годов, были детали из графита, сделанные на Челябинском электродном заводе. Первый в России ветропарк строится в Ульяновской области из металла ЧМК. На территории ММК может разместиться 16 575 футбольных полей. Одновременно на них в составах 11 на 11 сыграют 364 650 человек — это почти население Магнитогорска Информация получена от пресс-служб предприятий и из открытых источников.