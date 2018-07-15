В Самаре наградили лучших полицейских, которые несли службу во время ЧМ

Правоохранители получили памятные подарки из рук главы 63 региона

В областной столице полицейским вручили знаки отличия за участие в проведении мундиаля в Самаре . Силовики Республики Башкортостан , Пермской, Оренбургской и Самарской областей получили награды из рук главы 63 региона.

На знаках отличия выгравирована «Самара Арена»

— В обеспечении безопасности при проведении ЧМ вы сыграли решающую роль. Несение службы и отдыха было организовано четко, — сообщил Дмитрий Азаров

Также врио губернатора подчеркнул, что полицейским удалось создать комфортные условия пребывания гостей в областной столице. Фанаты чувствовали себя в безопасности как при просмотре футбольных матчей на фан-фесте, так и на «Самара Арене».