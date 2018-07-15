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В Самаре наградили лучших полицейских, которые несли службу во время ЧМ
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В Самаре наградили лучших полицейских, которые несли службу во время ЧМ 

63.ru 4 часа назад
Фото: 63.ru
Правоохранители получили памятные подарки из рук главы 63 региона
В областной столице полицейским вручили знаки отличия за участие в проведении мундиаля в Самаре. Силовики Республики Башкортостан, Пермской, Оренбургской и Самарской областей получили награды из рук главы 63 региона.
На знаках отличия выгравирована «Самара Арена»
— В обеспечении безопасности при проведении ЧМ вы сыграли решающую роль. Несение службы и отдыха было организовано четко, — сообщил Дмитрий Азаров.
Также врио губернатора подчеркнул, что полицейским удалось создать комфортные условия пребывания гостей в областной столице. Фанаты чувствовали себя в безопасности как при просмотре футбольных матчей на фан-фесте, так и на «Самара Арене».
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