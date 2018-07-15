Андрей Тарасенко приступил к общественному обсуждению своей программы 

В субботу, 14 июля, во Владивостоке Андрей Тарасенко пообщался со своими сторонниками, представляющими все 34 муниципалитета края. Он представил им руководителя своего краевого штаба. Им стал бывший глава МЧС Владимир Пучков, хорошо знакомый приморцам по 2016 году, кода он лично прилетел во Владивосток, чтобы на месте координировать ликвидацию последствий тайфуна «Лайонрок».
Сам Андрей Тарасенко в коротком вступительном слове рассказал о себе и озвучил свое видение развития Приморского края.
«Шаг за шагом мы изучили все районы, — сообщил Андрей Тарасенко. — Команда есть, расчеты есть, понимание ситуации есть».
Андрей Тарасенко поручил своим представителям в районах активно встречаться с жителями, обсуждать самые важные проблемы и задачи территорий. Приоритетные проекты развития края, сформированные на основе этих встреч, составят его программу.
«Все хотят перемен, — подвел он итог. — Нам всем предстоит здесь жить и работать. Молодежь хочет остаться, но мы не можем создать ей условия. У нас вырастают дети, а где им жить? Пока не будут решены вопросы жилья и работы, мы дальше не двинемся».
Закончив вступительное слово, Андрей Тарасенко предложил собравшимся задавать ему вопросы, уточнив, что готов ответить по любому району. Представители муниципалитетов спрашивали о самом наболевшем, на что получали откровенные ответы. Судя по реакции зала, даже по самым сложным проблемам позиция Андрея Тарасенко вызывала одобрение.
Напомним, что досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября. О своем выдвижении на выборы избирком уведомили врио губернатора края Андрей Тарасенко от ЕР, депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, выдвинутый ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).