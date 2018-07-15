Андрей Тарасенко приступил к общественному обсуждению своей программы

В субботу, 14 июля, во Владивостоке Андрей Тарасенко пообщался со своими сторонниками, представляющими все 34 муниципалитета края. Он представил им руководителя своего краевого штаба. Им стал бывший глава МЧС Владимир Пучков , хорошо знакомый приморцам по 2016 году, кода он лично прилетел во Владивосток, чтобы на месте координировать ликвидацию последствий тайфуна «Лайонрок».

Сам Андрей Тарасенко в коротком вступительном слове рассказал о себе и озвучил свое видение развития Приморского края

«Шаг за шагом мы изучили все районы, — сообщил Андрей Тарасенко. — Команда есть, расчеты есть, понимание ситуации есть».

Андрей Тарасенко поручил своим представителям в районах активно встречаться с жителями, обсуждать самые важные проблемы и задачи территорий. Приоритетные проекты развития края, сформированные на основе этих встреч, составят его программу.

«Все хотят перемен, — подвел он итог. — Нам всем предстоит здесь жить и работать. Молодежь хочет остаться, но мы не можем создать ей условия. У нас вырастают дети, а где им жить? Пока не будут решены вопросы жилья и работы, мы дальше не двинемся».

Закончив вступительное слово, Андрей Тарасенко предложил собравшимся задавать ему вопросы, уточнив, что готов ответить по любому району. Представители муниципалитетов спрашивали о самом наболевшем, на что получали откровенные ответы. Судя по реакции зала, даже по самым сложным проблемам позиция Андрея Тарасенко вызывала одобрение.