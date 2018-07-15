В Прикамье палеонтологи нашли бивень на раскопках 

Пермские палеонтологи рассказали в соцсетях о первых крупных находках этого сезона.
Например, 14 июля они опубликовали фотографии бивня.
«Это бивень. Вернее, на фото виден его небольшой фрагмент. А это ящик, в котором бивень поедет в Музей пермских древностей. Начинаем готовиться к упаковке бивня и продумывать вариант кантования с берега на катер», — написали учёные под фото.
Напомним, раскопки в Оханском районе ведутся не первый год. Здесь обнаружено целое кладбище древних животных. Например, трогонтериевый слон.
В этом году полевые работы начались неделю назад.
Смтрите также:
Археологи к сезону готовы. Где будут копать летом в Пермском крае. Дорога к истокам. Нефтяник отказалась от карьеры ради жизни в деревне. Мамонты и не только. Палеонтологинашли в Оханске «кладбище» древних зверей.