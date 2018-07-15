В Прикамье палеонтологи нашли бивень на раскопках

Пермские палеонтологи рассказали в соцсетях о первых крупных находках этого сезона.

Например, 14 июля они опубликовали фотографии бивня.

«Это бивень. Вернее, на фото виден его небольшой фрагмент. А это ящик, в котором бивень поедет в Музей пермских древностей. Начинаем готовиться к упаковке бивня и продумывать вариант кантования с берега на катер», — написали учёные под фото.

Напомним, раскопки в Оханском районе ведутся не первый год. Здесь обнаружено целое кладбище древних животных. Например, трогонтериевый слон.

В этом году полевые работы начались неделю назад.

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