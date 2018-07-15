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В Прикамье палеонтологи нашли бивень на раскопках
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В Прикамье палеонтологи нашли бивень на раскопках 

АиФ Пермь 5 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Пермские палеонтологи рассказали в соцсетях о первых крупных находках этого сезона.
Например, 14 июля они опубликовали фотографии бивня.
«Это бивень. Вернее, на фото виден его небольшой фрагмент. А это ящик, в котором бивень поедет в Музей пермских древностей. Начинаем готовиться к упаковке бивня и продумывать вариант кантования с берега на катер», — написали учёные под фото.
Напомним, раскопки в Оханском районе ведутся не первый год. Здесь обнаружено целое кладбище древних животных. Например, трогонтериевый слон.
В этом году полевые работы начались неделю назад.
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