Золотое «Мяу»: топ-5 самых дорогих котов Костромы

1.

По традиции начнём с самого бюджетного варианта из дорогих. Итак, вот эти золотые котейки стоят каких-то 15 тысяч рублей и оправдывают свою цену красотой и умением ходить в лоток. Как пишет хозяйка, они также научены всем кошачьим премудростям.

Что это значит, не знаем, но выглядят котятки хорошо, правда?

2.

А теперь посмотрите на этого комнатного льва. Редкая порода «золотая шиншилла». Мы даже не знали, что такая есть, и по вполне доступной цене.

Стоимость — 15 тысяч рублей, но разве жалко денег за глаза, которые из голубых превратятся в изумрудные? Киса спокойная, умеет ходить в лоток и оцарапает разве что когтеточку.

3.

Ну а этот солидный британец придёт к вам на традиционный английский чай только за 20 тысяч рублей. Продавец пишет, что кот принесёт с собой в дом удачу. Какую такую удачу он принёс нынешнему хозяину, что тот теперь его продаёт — история умалчивает.

4.

Если вы не любите англичан, то можно обратить внимание на шотландцев. Вот этот умилит вас за каких-то 25 тысяч рублей. Кот, как утверждает хозяин, отличается превосходным характером. Более того, вы сможете поучиться у него повадкам аристократа.

Кстати, этот мохнатый шотландский лорд имеет ветеринарный паспорт и памятку о кормлении.

5.

И наконец последний по списку, но не по цене. Встречайте: коты-экзоты. Эти комочки счастья стоят 30 тысяч рублей и могут соревноваться с членами королевских семей, чья же кровь всё-таки голубее, пишет хозяин.

У них есть всё: и ветеринарные паспорта, и прививки, и даже специальные тесты на здоровье.