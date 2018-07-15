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Золотое «Мяу»: топ-5 самых дорогих котов Костромы
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Золотое «Мяу»: топ-5 самых дорогих котов Костромы 

Kostroma.Today 5 часов назад
Фото: Kostroma.Today
1.
По традиции начнём с самого бюджетного варианта из дорогих. Итак, вот эти золотые котейки стоят каких-то 15 тысяч рублей и оправдывают свою цену красотой и умением ходить в лоток. Как пишет хозяйка, они также научены всем кошачьим премудростям.
Что это значит, не знаем, но выглядят котятки хорошо, правда?
2.
А теперь посмотрите на этого комнатного льва. Редкая порода «золотая шиншилла». Мы даже не знали, что такая есть, и по вполне доступной цене.
Стоимость — 15 тысяч рублей, но разве жалко денег за глаза, которые из голубых превратятся в изумрудные? Киса спокойная, умеет ходить в лоток и оцарапает разве что когтеточку.
3.
Ну а этот солидный британец придёт к вам на традиционный английский чай только за 20 тысяч рублей. Продавец пишет, что кот принесёт с собой в дом удачу. Какую такую удачу он принёс нынешнему хозяину, что тот теперь его продаёт — история умалчивает.
4.
Если вы не любите англичан, то можно обратить внимание на шотландцев. Вот этот умилит вас за каких-то 25 тысяч рублей. Кот, как утверждает хозяин, отличается превосходным характером. Более того, вы сможете поучиться у него повадкам аристократа.
Кстати, этот мохнатый шотландский лорд имеет ветеринарный паспорт и памятку о кормлении.
5.
И наконец последний по списку, но не по цене. Встречайте: коты-экзоты. Эти комочки счастья стоят 30 тысяч рублей и могут соревноваться с членами королевских семей, чья же кровь всё-таки голубее, пишет хозяин.
У них есть всё: и ветеринарные паспорта, и прививки, и даже специальные тесты на здоровье.
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