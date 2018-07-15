В Ноябрьске на обводненном карьере утонул мужчина

В Ноябрьске правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины на одном из обводненных карьеров. Трагедия случилась в субботу, 14 июля. На одном из водоемов, где, к слову, запрещено купаться, утонул мужчина.

Спасатели уже подняли тело погибшего. По словам очевидцев, мужчине около 45 — 50 лет. Кроме того, свидетели утверждают, что накануне он мог употреблять алкоголь.

Напомним, ранее трагедия на воде унесла жизнь молодого парня. 1 июля на озере у парогазовой электростанции утонул 18-летний горожанин. Добавим, на сегодня в Ноябрьске официально разрешено купаться только на озере Светлом. Там дежурят спасатели и врачи скорой помощи.