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В Ноябрьске на обводненном карьере утонул мужчина
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В Ноябрьске на обводненном карьере утонул мужчина 

Noyabrsk24.ru 5 часов назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В Ноябрьске правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины на одном из обводненных карьеров. Трагедия случилась в субботу, 14 июля. На одном из водоемов, где, к слову, запрещено купаться, утонул мужчина.
Спасатели уже подняли тело погибшего. По словам очевидцев, мужчине около 45 — 50 лет. Кроме того, свидетели утверждают, что накануне он мог употреблять алкоголь.
Напомним, ранее трагедия на воде унесла жизнь молодого парня. 1 июля на озере у парогазовой электростанции утонул 18-летний горожанин. Добавим, на сегодня в Ноябрьске официально разрешено купаться только на озере Светлом. Там дежурят спасатели и врачи скорой помощи.
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