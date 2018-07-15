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В Новотроицке с размахом отметили День металлурга
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В Новотроицке с размахом отметили День металлурга 

АиФ-Оренбург 5 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Новотроицк, где находится одно из ведущих металлургических предприятий, отметил День металлурга. В честь профессионального праздника состоялся концерт. Во время официальной части всех работников Уральской Стали, а также ветеранов металлургического производства с профессиональным праздником поздравил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. С пожеланиями успехов в труде и словами благодарности за труд к присутствующим обратился управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов, информирует Orsk.ru.
На праздничном концерте для всех новотройчан, работников и ветеранов металлургической промышленности спела Наргиз Закирова. Ее выступление никого не оставило равнодушным, зрители поддерживали артистку аплодисментами и фонариками сотовых телефонов.
Новотроицк — город металлургов. Орско-Халиловский металлургический комбинат (до 1992 года) — является одним из ведущих российских производителей в отрасли черной металлургии.
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