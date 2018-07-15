Ямальских предпринимателей отправили регистрироваться в «одно окно»

С июля на Ямале запущен проект «Центр оказания услуг „Мой бизнес“. Здесь начинающему предпринимателю помогут оформить все необходимые документы, расскажут, покажут, дадут совет, а главное, спасут от бумажной волокиты. И хотя путь от налоговой до банка, пенсионного фонда и органов статистики уже казался многим предпринимателям привычным, упрощенная процедура оказалась весьма востребованной.

— Проект стартовал в Салехарде, на площадке отделения Сбербанка, — говорит Светлана Гусева, директор департамента экономики ЯНАО. — Его главная идея — максимальная ориентированность на клиента в части предоставления полного спектра услуг, которые необходимы для бизнеса. Причем речь идет не только о государственных, но и о коммерческих услугах, например, открытии счета, поддержке в ведении бизнеса и т.д. В общем, сделано все, чтобы предпринимателям было комфортно идти по своему непростому пути. Эта сервисная модель пока типовая, базовая, но мы работаем над тем, чтобы она соответствовала потребностям именно ямальских предпринимателей. Первый опыт получен в Салехарде, на очереди — Новый Уренгой и Ноябрьск. Будем ждать обратную связь от бизнеса, его оценку этого сервисного центра, предложений на сайте.

Режим „одного окна“ для предпринимателей — формат пока еще уникальный. Россия взяла курс на переход огромных трудовых масс на самозанятость. В основном это касается тех, кто желает самореализоваться, получать столько денег, сколько хочется, а не скромную фиксированную зарплату. Увы, даже самые деятельные порой останавливаются в шаге от заветной мечты — люди знают о всевозможных формальностях, препятствиях и не рискуют браться за дело. И вот теперь им дали „зеленый свет“ и „одно окно“.

— Предприниматели этот сервис называют по-разному. Кто-то говорит, что это МФЦ для бизнеса, — рассказывает Кирилл Албычев, директор ГУ ЯНАО „Многофункциональный центр предоставления услуг“. — Хотя само по себе МФЦ — это традиционные окна, куда клиент обращается за какой-то одной услугой. Здесь же акцент сделан на комплекс услуг. Причем они подобраны таким образом, чтобы заявитель не ходил несколько раз, не тратил свое время на бумажные вопросы, а как можно скорее занялся своим делом. Плюс ко всему, еще и к пакету регистрации бизнеса новичку предложат какую-нибудь консультацию, может быть, курсы, обучение…

Дмитрий Трахинин, представитель Сбербанка, на чьей площадке развернут „Мой бизнес“, отметил, что в Салехардском отделении более трех тысяч счетов юридических лиц. Всем этим предпринимателям локация „одного окна“ более чем удобна.

— Мы рассчитываем, что в округе будет все больше и больше молодых, не по возрасту, а по времени работы, предпринимателей, — продолжает Светлана Гусева. — Престиж их труда растет. Свой бизнес — это и самореализация, и чувство уверенности в себе и своей значимости. Доля вклада малого бизнеса в валовой продукт региона еще невысока — около 4 процентов. Но не потому, что наших бизнесменов мало. Просто Ямал как регион сам по себе очень мощный, и его ВРП реализуется за счет крупнейших компаний ТЭКа. Но у нас есть планы довести к 2024 году вклад малого бизнеса в ВРП Ямала до 10 процентов.

Чтобы убедиться, что центр действительно начал работу, спикеры отправились на Свердлова, 41, в головное отделение Сбербанка в Салехарде. Здесь, на 2 этаже, и разместился „Мой бизнес“. Все сделано для комфорта посетителей. Двух из них удалось расспросить прямо на месте.

— Я — предприниматель с 2009 года, сегодня обратился в центр за консультацией по микрофинансированию, — рассказал Дмитрий Радюкин. — Хочу взять кредит на развитие. Удобно то, что никуда не надо бегать, всё в одном окне. У меня прежний бизнес был связан с розничной торговлей. Теперь вот хочу освоить новое для себя направление — клининговое дело.

— Это класс! Очень продуктивно, я рад, — поддержал коллегу Дмитрий Кисс, управляющий в семейном бизнесе. — Мы держим ателье, но решили расширить ассортимент услуг, нужно дополнительное оборудование, которое хотим взять в лизинг.

Как признался наш собеседник, в свое время его мама, недовольная скромной зарплатой закройщицы, ушла с работы и открыла собственное дело. Этому бизнесу уже десять лет, и наш собеседник, имея управленческое образование, помогает матери.

Не все люди уверены в себе, поэтому открытие предпринимательского дела в России до сих пор сравнивают с каким-то отчаянно смелым шагом. Но жизнь не стоит на месте, и она же вынуждает людей уходить с различных предприятий в поисках лучшего. И все чаще у многих это получается. Если раньше удача в бизнесе считалась большим везением, то теперь свое ИП со стабильным доходом становится одной из реалий жизни активных, трудолюбивых людей.