Ещё
Китай к 2020 году намерен занять первое место в мире по числу доноров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ

Китай к 2020 году намерен занять первое место в мире по числу доноров 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Власти Китая активно поддерживают развитие национальной системы добровольной трансплантации органов. Согласно заявлению Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР, к 2020 году страна выйдет на первое место в мире по числу доноров.
"Ожидается, что к 2020 году Китай станет страной с наибольшим количеством доноров органов", — сказала представитель комитета Го Яньхун. Ее слова в воскресенье приводит портал «Чжунго синьвэньван». Она отметила, что, «согласно прогнозу, уже к концу текущего года число совершивших пожертвование добровольных доноров в стране превысит 6 тыс. человек». Согласно статистике, в 2017 году этот показатель составил 5146 граждан.
Го Яньхун также сообщила, что ежегодно в Китае «около 300 тыс. пациентов нуждаются в операции по пересадке органов», и добавила, что «в период с января по май этого года в стране было проведено более 7,5 тыс. подобных хирургических операций». «Это на 20,7% больше в годовом исчислении» — сообщила представитель комитета.
По данным Общества Красного Креста КНР, с момента запуска в 2010 году пробной программы добровольного пожертвования органов в стране было зарегистрировано свыше 422 тыс. ее участников и собрано более 46,5 тыс. единиц донорского материала. Это больше, чем в любой другой азиатской стране. Тем не менее по числу доноров органов Китай значительно отстает от некоторых развитых стран. По данным Национального комитета по пожертвованию и пересадке человеческих органов, на 1 млн китайцев приходится порядка пяти доноров, в то время как в западных странах их число превышает несколько десятков: в США этот показатель достигает порядка 25 человек на 1 млн, а в Испании и вовсе — 47 доноров на 1 млн испанцев.
Специалисты указывают на то, что развитие трансплантологии в КНР сдерживает недостаточно проработанное законодательство. В частности, отсутствует юридическое определение смерти мозга, поэтому многие медики отказываются изымать органы у человека до полной остановки сердца, прекращения тока крови и дыхания, но к этому времени они могут быть уже повреждены и менее пригодны для пересадки. Согласно статистике, лишь 16% органов в Китае пересаживают после смерти мозга донора, что гораздо ниже по сравнению с общемировой практикой.
ТАСС: последние новости
На конкурс по выбору главы Екатеринбурга подали заявки 22 кандидата Патриарх призвал решать вопрос "екатеринбургских" останков на базе объективных экспертиз Sky: ВС Ирака приведены в повышенную боеготовность в ответ на протесты в южных провинциях
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будут воровать в два раза больше»170
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair105
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии54
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине
России выдвинули новое абсурдное обвинение
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:21
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Происшествия
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение