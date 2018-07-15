На фоне старости красуется семейство

Молодежь рвется к власти — редчайшая ситуация в самоуправлении многоквартирными домами. Потому привожу текст письма полностью.

"Ситуация: есть дом ТСЖ, в котором «правит» уже много лет бабка. На данный момент ей 82 года. У человека натуральный старческий маразм. Яростно противится всему новому.

Электронный документооборот не признает. Интернет-банк установить не дает. Ежедневно сама таскается в банк, ИФНС и ПФ с отчетами. Бумагу бухгалтеру выдает строго по количеству листочков, нужных для печати документов. Операционисты в банке и инспекторы в ИФНС и ПФ уже готовы стреляться от постоянных визитов этой домоправительницы, которая просто ничего не понимает, чего бы ей ни пытались объяснить. В доме живут практически одни пенсионеры примерно ее возраста.

Более молодые, вменяемые собственники пытались собрать кворум для перевыборов, но бабки, которые уже сами мало что понимают, горой стоят за свою подружку: а как же — «она же денно и нощно бегает как заведенная по делам ТСЖ, все ноженьки стоптала». Так работать невозможно! Какие есть законные способы убрать эту маразматичку?"

Браво, молодые люди! Смелее берите вожжи управления домом в свои руки! Потому что в десятках тысяч городских многоэтажек молодежь абсолютно не желает принимать никакое участие в управлении своей собственностью. Вот свежайшие примеры.

Виктор Михайлович (80 лет) возмутился тем, что весь подъезд его дома на улице Земляной вал переплачивает за уборку мусора, потому что мусоропровод давно не работает. Управляющая компания предложила ему подготовить коллективное письмо в свой адрес, с помощью которого она уменьшит плату. Молодежь подъезда двумя руками «за» такое решение. Всего и дел то — пройтись по девяти этажам и собрать подписи собственников жилья. Но ветеран «на трех ногах» передвигается.

У молодых времени нет — «крутятся» в делах. Скандал длится уже многие месяцы. Законная переплата начисляется за неработающую систему. Еще один пример. В районе Останкино, в элитном доме с ТСЖ рядовые проблемы — не обустроена детская площадка, торгаши рвутся подключиться к домовой электросети. Мимо собрания собственников во дворе, состоящего из пенсионеров, медленно проезжает роскошный «БМВ» с молодым человеком за рулем.

"Это — председатель нашего ТСЖ, — умильно-горестно говорят пожилые люди и добавляют, — лишь бы не отказался". То есть, «барчука» уговорили управлять его же собственным жильем. Он только документы подписывает. Остальную работу за него делают старики. На улице Марины Расковой ветеран труда Николай Михайлович уже больше года борется с автомобилистами, паркующимися на газонах. Молодежь в стороне.

Никто палец о палец не ударил, чтобы помочь ему сохранить экологию общего двора. Больше 90 процентов жалоб москвичей на общественные нарушения (шум у дома, незаконную парковку, плохой ремонт подъездов) возникают из-за того, что «домашняя молодежь» категорически не желает участвовать в самоуправлении.

В резких случаях «встает грудью», но за спиной старшего поколения, красуется, так сказать, на фоне старости. Если и правда, что скоро 30-летних будут причислять к разряду несовершеннолетних (уже есть такие прогнозы), то старшему поколению лет до 90 придется прикрывать собою молодых. В такой ситуации боевая старушка, о которой говорится в начале нашего разговора, вызывает искреннее уважение.