Ещё
Неизвестные отравили собак в частном приюте Бодайбо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестные отравили собак в частном приюте Бодайбо 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Как сообщают волонтеры на своей странице в Instagram, трагедия произошла 13 июля на частной территории, которую волонтеры арендовали для временного содержания собак. Из 15 животных погибли 13, в том числе семь щенков. Волонтеры сообщают, что неизвестные тайно проникли на территорию и разбросали отраву.
«В ужасных муках, в судорогах, с кровоизлияниями во внутренние органы, с пеной у рта и кровоизлияниями через нос. Они отняли у нас часть семьи, часть нас самих, — рассказывают волонтеры. — Все соседи знали наши контакты на всякий случай, никто не жаловался, лично никто не подходил, а сделали все исподтишка, отравив наших и еще одну черную собаку по Березнеровской, 37».
Волонтеры отметили, что было проведено вскрытие отравленных животных — подтверждено, что у них одна и та же причина смерти, их органы будут направлены на экспертизу в лабораторию Иркутска. К выяснению причин случившегося и поиску виновного уже подключились правоохранительные органы.
Напомним, Братск в дыму от подаров в соседних регионов.
АиФ Иркутск: последние новости
В Иркутске впервые будет работать Всероссийский медицинский студотряд ИКОРНЫЙ БИЗНЕС Рыборазводным заводам Байкальского региона не хватает икры Иркутяне могут стать участниками проекта «Городская площадь талантов»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс не успел за фонограммой41
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера35
Путин приготовил Трампу «конкретные предложения»
В отравлении Скрипалей заподозрили «агентов ГРУ»49
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»1
Видео
04:39
Путин приготовил Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение