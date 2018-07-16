Неизвестные отравили собак в частном приюте Бодайбо

Как сообщают волонтеры на своей странице в Instagram, трагедия произошла 13 июля на частной территории, которую волонтеры арендовали для временного содержания собак. Из 15 животных погибли 13, в том числе семь щенков. Волонтеры сообщают, что неизвестные тайно проникли на территорию и разбросали отраву.

«В ужасных муках, в судорогах, с кровоизлияниями во внутренние органы, с пеной у рта и кровоизлияниями через нос. Они отняли у нас часть семьи, часть нас самих, — рассказывают волонтеры. — Все соседи знали наши контакты на всякий случай, никто не жаловался, лично никто не подходил, а сделали все исподтишка, отравив наших и еще одну черную собаку по Березнеровской, 37».

Волонтеры отметили, что было проведено вскрытие отравленных животных — подтверждено, что у них одна и та же причина смерти, их органы будут направлены на экспертизу в лабораторию Иркутска . К выяснению причин случившегося и поиску виновного уже подключились правоохранительные органы