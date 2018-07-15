День 15 июля в истории

День металлурга

Учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года и отмечается ежегодно в третье воскресенье июля.

Металлургия — одна из важнейших отраслей промышленности. Доля металлургической промышленности в ВВП России составляет около 5%, в экспорте — около 14%. Без специалистов металлургии невозможно было бы обеспечить работу предприятий тяжёлой и лёгкой промышленности.

43 года назад (1975) начался первый в истории совместный полёт космических кораблей двух стран — советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».

В 1972 году СССР и США подписали соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, в рамках которого была утверждена программа экспериментального полёта американского и советского космических кораблей.

15 июля 1975 года с космодрома Байконур был запущен космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту, а с мыса Канаверал во Флориде — корабль «Аполлон» с американскими астронавтами Томасом Стаффордом , Вэнсом Брэндом и Дональдом Слейтоном. В ходе совместного полёта дважды (17 и 19 июля) проводилась стыковка кораблей. В состыкованном состоянии, продолжавшемся в общей сложности 46 часов 36 минут, был проведён ряд совместных научных наблюдений и экспериментов.

21 июля 1975 года, по завершении совместной и собственных программ полёта, экипаж «Союза-19» совершил успешную посадку недалеко от города Аркалык Казахстане , а 25 июля приводнился в Тихом океане командный модуль корабля «Аполлон».

61 год назад (1957) основан космодром «Плесецк»

11 января 1957 года было принято постановление правительства СССР о создании военного объекта «Ангара». Он стал первой отечественной ракетной базой межконтинентальных баллистических ракет Р-7 и Р-7А. «Ангара» начала строиться в марте того же года в 180 километрах к югу от Архангельска , недалеко от железнодорожной станции Плесецкая Северной железной дороги.

В течение шести лет (с 1957 по 1963 год) было построено девять стартовых комплексов, включающих в себя 15 пусковых установок. Первый запуск ракеты состоялся 22 октября 1963 года — была запущена баллистическая ракета Р-16У.

В начале 1960-х годов было принято решение об использовании стартовых комплексов в Плесецке для запусков космических аппаратов. 17 марта 1966 года с космодрома на орбиту был выведен космический аппарат «Космос-112».

За всё время своего существования со стартовых площадок Плесецка было проведено около 1600 пусков ракет-носителей, выведены на околоземные орбиты более 2000 космических аппаратов различного назначения, испытано 11 космических ракетных комплексов, 60 типов космических аппаратов.

«Плесецк» является самым северным космодромом в мире. Его общая площадь составляет 176,2 тысячи га.

81 год назад (1937) состоялось торжественное открытие канала Москва — Волга (ныне канал им. Москвы)

Попытки соединить две реки предпринимались ещё в XVIII и XIX веках. К началу 1930-х годов столица стала испытывать серьёзный недостаток питьевой воды. Рублёвский водопровод уже не мог снабжать водой трёхмиллионное население города и работал на пределе мощностей. Река Москва практически обмелела — около Кремля её можно было перейти вброд, а вода представляла собой смесь промышленных и иных отходов. В 1932 году было принято постановление Совета народных комиссаров «О строительстве канала Москва — Волга». Строительство длилось 4 года и 8 месяцев.

Канал имени Москвы — это одно из крупнейших в мире сооружений такого типа. Его длина составляет 128 км, ширина по поверхности — 85 м, по дну — 45 м, глубина — 5,5 м. Он включает в себя 11 шлюзов, 11 плотин, 5 насосных станций, 8 гидроэлектростанций, 7 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, заградительные ворота, грузовые и пассажирские причалы, 2 туннеля, два речных вокзала, маяки, а также ряд других сооружений (в общей сложности — более 240 объектов). Канал имени Москвы даёт столице более 60% всей потребляемой питьевой и промышленной воды.

89 лет назад (1929) был образован Ненецкий округ (ныне Ненецкий автономный округ

В XIX — начале XX века территория округа входила в состав Архангельской губернии. 15 июля 1929 года было принято решение Президиума ВЦИК о создании самостоятельного Ненецкого округа в составе Северного края. В 1977 году он получил статус автономного.

Это самый малонаселённый субъект России. Здесь проживают 43,9 тысячи человек (0,03% от численности населения РФ).

95 лет назад (1923) была открыта первая внутренняя регулярная авиалиния Москва — Нижний Новгород. Что примечательно, она была организована и эксплуатировалась общественной организацией — товариществом «Авиакультура», которая была создана группой лётчиков-энтузиастов в 1922 году.

196 лет назад (1822) открылась Нижегородская ярмарка — крупнейшая ярмарка в царской России. 15 июля 1822 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие ярмарки, хотя свою историю она ведёт ещё с XIII века. Но впервые за всё время строительства ярмарок в России здесь были устроены санитарно-технические помещения, была построена первая в России подземная сводчатая канализация. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжали около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки, 220 купцов из Средней Азии.

К середине XIX века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли России. К этому времени был образован уникальный архитектурный ансамбль, который не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве XIX века. В конце XIX — начале ХХ века было издано много иллюстрированных календарей, путеводителей, художественных альбомов и открыток с видами Нижегородской ярмарки.

778 лет назад (1240) русские войска во главе с новгородским князем Александром Ярославовичем разбили шведов в Невской битве.

В 1239 году шведы и немцы договорились о совместных действиях: первые должны были наступать на Новгород с севера, от реки Нева, а вторые — через Изборск и Псков . Летом 1240 года, переправившись на парусных шнеках через Финский залив, шведские корабли доплыли по Неве до устья Ижоры. Угрожая Великому Новгороду, шведы направили князю Александру Ярославовичу надменную грамоту с объявлением войны: «Если можешь — сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и возьму в плен землю твою».

Получив известие о появлении шведов под командованием ярла Биргера (зятя короля Эрика XI), новгородский князь Александр Ярославич, не дожидаясь подкреплений, двинулся вниз по реке Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге, где к нему присоединилась дружина ладожан; к этому времени шведы с союзниками (норвежцами и финнами) достигли устья реки Ижора.

15 июля 1240 года, воспользовавшись туманом, русские неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили врага. Князь Александр Ярославич за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским.