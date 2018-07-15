Строительство мегамоста через реку Ханьцзян в провинции Хубэй — ключевая часть строительства ВСЖД Ухань-Шиянь

Сянъян /пров. Хубэй/, 14 июля / Синьхуа / — Закончить смыкание мегамоста через реку Ханьцзян с пролетом длиной 300 м планируется уже в октябре этого года. Строительство мегамоста является ключевой частью строительства ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай /. Магистраль должна быть закончена в конце 2019 года. Строительство ВСЖД Ухань-Шиянь было начато в конце 2015 года, общая ее длина составляет 391,5 км, проектная скорость движения поездов — 350 км/ч.

Сянъян /пров. Хубэй/, 14 июля /Синьхуа/ — Закончить смыкание мегамоста через реку Ханьцзян с пролетом длиной 300 м планируется уже в октябре этого года. Строительство мегамоста является ключевой частью строительства ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Магистраль должна быть закончена в конце 2019 года. Строительство ВСЖД Ухань-Шиянь было начато в конце 2015 года, общая ее длина составляет 391,5 км, проектная скорость движения поездов — 350 км/ч.

Сянъян /пров. Хубэй/, 14 июля /Синьхуа/ — Закончить смыкание мегамоста через реку Ханьцзян с пролетом длиной 300 м планируется уже в октябре этого года. Строительство мегамоста является ключевой частью строительства ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Магистраль должна быть закончена в конце 2019 года. Строительство ВСЖД Ухань-Шиянь было начато в конце 2015 года, общая ее длина составляет 391,5 км, проектная скорость движения поездов — 350 км/ч.

Сянъян /пров. Хубэй/, 14 июля /Синьхуа/ — Закончить смыкание мегамоста через реку Ханьцзян с пролетом длиной 300 м планируется уже в октябре этого года. Строительство мегамоста является ключевой частью строительства ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Магистраль должна быть закончена в конце 2019 года. Строительство ВСЖД Ухань-Шиянь было начато в конце 2015 года, общая ее длина составляет 391,5 км, проектная скорость движения поездов — 350 км/ч.

Сянъян /пров. Хубэй/, 14 июля /Синьхуа/ — Закончить смыкание мегамоста через реку Ханьцзян с пролетом длиной 300 м планируется уже в октябре этого года. Строительство мегамоста является ключевой частью строительства ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Магистраль должна быть закончена в конце 2019 года. Строительство ВСЖД Ухань-Шиянь было начато в конце 2015 года, общая ее длина составляет 391,5 км, проектная скорость движения поездов — 350 км/ч.