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Строительство мегамоста через реку Ханьцзян в провинции Хубэй — ключевая часть строительства ВСЖД Ухань-Шиянь
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Строительство мегамоста через реку Ханьцзян в провинции Хубэй — ключевая часть строительства ВСЖД Ухань-Шиянь 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Сянъян /пров. Хубэй/, 14 июля /Синьхуа/ — Закончить смыкание мегамоста через реку Ханьцзян с пролетом длиной 300 м планируется уже в октябре этого года. Строительство мегамоста является ключевой частью строительства ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Магистраль должна быть закончена в конце 2019 года. Строительство ВСЖД Ухань-Шиянь было начато в конце 2015 года, общая ее длина составляет 391,5 км, проектная скорость движения поездов — 350 км/ч.
Сянъян /пров. Хубэй/, 14 июля /Синьхуа/ — Закончить смыкание мегамоста через реку Ханьцзян с пролетом длиной 300 м планируется уже в октябре этого года. Строительство мегамоста является ключевой частью строительства ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Магистраль должна быть закончена в конце 2019 года. Строительство ВСЖД Ухань-Шиянь было начато в конце 2015 года, общая ее длина составляет 391,5 км, проектная скорость движения поездов — 350 км/ч.
Сянъян /пров. Хубэй/, 14 июля /Синьхуа/ — Закончить смыкание мегамоста через реку Ханьцзян с пролетом длиной 300 м планируется уже в октябре этого года. Строительство мегамоста является ключевой частью строительства ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Магистраль должна быть закончена в конце 2019 года. Строительство ВСЖД Ухань-Шиянь было начато в конце 2015 года, общая ее длина составляет 391,5 км, проектная скорость движения поездов — 350 км/ч.
Сянъян /пров. Хубэй/, 14 июля /Синьхуа/ — Закончить смыкание мегамоста через реку Ханьцзян с пролетом длиной 300 м планируется уже в октябре этого года. Строительство мегамоста является ключевой частью строительства ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Магистраль должна быть закончена в конце 2019 года. Строительство ВСЖД Ухань-Шиянь было начато в конце 2015 года, общая ее длина составляет 391,5 км, проектная скорость движения поездов — 350 км/ч.
Сянъян /пров. Хубэй/, 14 июля /Синьхуа/ — Закончить смыкание мегамоста через реку Ханьцзян с пролетом длиной 300 м планируется уже в октябре этого года. Строительство мегамоста является ключевой частью строительства ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Магистраль должна быть закончена в конце 2019 года. Строительство ВСЖД Ухань-Шиянь было начато в конце 2015 года, общая ее длина составляет 391,5 км, проектная скорость движения поездов — 350 км/ч.
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