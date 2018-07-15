Летний концерт на лотосовом пруду в провинции Чжэцзян

Цзяньдэ /пров. Чжэцзян/, 14 июля / Синьхуа / — В деревне Лиецунь поселка Дацыянь городского уезда Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня для местных жителей и туристов на лотосовом пруду прошел летний концерт. Выращивание лотосов в поселке Дацыянь имеет 1000-летнюю историю. Здесь расположены пруды площадью около 666,7 га.

Цзяньдэ /пров. Чжэцзян/, 14 июля /Синьхуа/ — В деревне Лиецунь поселка Дацыянь городского уезда Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня для местных жителей и туристов на лотосовом пруду прошел летний концерт. Выращивание лотосов в поселке Дацыянь имеет 1000-летнюю историю. Здесь расположены пруды площадью около 666,7 га.

Цзяньдэ /пров. Чжэцзян/, 14 июля /Синьхуа/ — В деревне Лиецунь поселка Дацыянь городского уезда Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня для местных жителей и туристов на лотосовом пруду прошел летний концерт. Выращивание лотосов в поселке Дацыянь имеет 1000-летнюю историю. Здесь расположены пруды площадью около 666,7 га.

Цзяньдэ /пров. Чжэцзян/, 14 июля /Синьхуа/ — В деревне Лиецунь поселка Дацыянь городского уезда Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня для местных жителей и туристов на лотосовом пруду прошел летний концерт. Выращивание лотосов в поселке Дацыянь имеет 1000-летнюю историю. Здесь расположены пруды площадью около 666,7 га.

Цзяньдэ /пров. Чжэцзян/, 14 июля /Синьхуа/ — В деревне Лиецунь поселка Дацыянь городского уезда Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня для местных жителей и туристов на лотосовом пруду прошел летний концерт. Выращивание лотосов в поселке Дацыянь имеет 1000-летнюю историю. Здесь расположены пруды площадью около 666,7 га.

Цзяньдэ /пров. Чжэцзян/, 14 июля /Синьхуа/ — В деревне Лиецунь поселка Дацыянь городского уезда Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня для местных жителей и туристов на лотосовом пруду прошел летний концерт. Выращивание лотосов в поселке Дацыянь имеет 1000-летнюю историю. Здесь расположены пруды площадью около 666,7 га.