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Летний концерт на лотосовом пруду в провинции Чжэцзян
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Летний концерт на лотосовом пруду в провинции Чжэцзян 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзяньдэ /пров. Чжэцзян/, 14 июля /Синьхуа/ — В деревне Лиецунь поселка Дацыянь городского уезда Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня для местных жителей и туристов на лотосовом пруду прошел летний концерт. Выращивание лотосов в поселке Дацыянь имеет 1000-летнюю историю. Здесь расположены пруды площадью около 666,7 га.
Цзяньдэ /пров. Чжэцзян/, 14 июля /Синьхуа/ — В деревне Лиецунь поселка Дацыянь городского уезда Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня для местных жителей и туристов на лотосовом пруду прошел летний концерт. Выращивание лотосов в поселке Дацыянь имеет 1000-летнюю историю. Здесь расположены пруды площадью около 666,7 га.
Цзяньдэ /пров. Чжэцзян/, 14 июля /Синьхуа/ — В деревне Лиецунь поселка Дацыянь городского уезда Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня для местных жителей и туристов на лотосовом пруду прошел летний концерт. Выращивание лотосов в поселке Дацыянь имеет 1000-летнюю историю. Здесь расположены пруды площадью около 666,7 га.
Цзяньдэ /пров. Чжэцзян/, 14 июля /Синьхуа/ — В деревне Лиецунь поселка Дацыянь городского уезда Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня для местных жителей и туристов на лотосовом пруду прошел летний концерт. Выращивание лотосов в поселке Дацыянь имеет 1000-летнюю историю. Здесь расположены пруды площадью около 666,7 га.
Цзяньдэ /пров. Чжэцзян/, 14 июля /Синьхуа/ — В деревне Лиецунь поселка Дацыянь городского уезда Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня для местных жителей и туристов на лотосовом пруду прошел летний концерт. Выращивание лотосов в поселке Дацыянь имеет 1000-летнюю историю. Здесь расположены пруды площадью около 666,7 га.
Цзяньдэ /пров. Чжэцзян/, 14 июля /Синьхуа/ — В деревне Лиецунь поселка Дацыянь городского уезда Цзяньдэ /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня для местных жителей и туристов на лотосовом пруду прошел летний концерт. Выращивание лотосов в поселке Дацыянь имеет 1000-летнюю историю. Здесь расположены пруды площадью около 666,7 га.
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