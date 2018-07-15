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Разведение лам в провинции Шаньси помогло фермерам обрести стабильный доход
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Разведение лам в провинции Шаньси помогло фермерам обрести стабильный доход 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Янцюй /пров. Шаньси/, 14 июля /Синьхуа/ — Фермер Лю Сюэжун из деревни Пинли волости Янсин уезда Янцюй /провинция Шаньси, Северный Китай/ даже в своих мечтах не мог представить, что в 2014 году одно предприятие при сотрудничестве с Аграрным университетом провинции Шаньси инвестирует в создание базы для масштабного разведения лам в деревне Пинли.
Лю Сюэжун начал работать на базе. Сейчас уже более 30 местных малоимущих семей благодаря стабильной подобной работе смогли выйти из-за черты бедности. Среднемесячный доход на семью превысил 2 тыс. юаней.
Уезд Янцюй /пров. Шаньси/, 14 июля /Синьхуа/ — Фермер Лю Сюэжун из деревни Пинли волости Янсин уезда Янцюй /провинция Шаньси, Северный Китай/ даже в своих мечтах не мог представить, что в 2014 году одно предприятие при сотрудничестве с Аграрным университетом провинции Шаньси инвестирует в создание базы для масштабного разведения лам в деревне Пинли.
Лю Сюэжун начал работать на базе. Сейчас уже более 30 местных малоимущих семей благодаря стабильной подобной работе смогли выйти из-за черты бедности. Среднемесячный доход на семью превысил 2 тыс. юаней.
Уезд Янцюй /пров. Шаньси/, 14 июля /Синьхуа/ — Фермер Лю Сюэжун из деревни Пинли волости Янсин уезда Янцюй /провинция Шаньси, Северный Китай/ даже в своих мечтах не мог представить, что в 2014 году одно предприятие при сотрудничестве с Аграрным университетом провинции Шаньси инвестирует в создание базы для масштабного разведения лам в деревне Пинли.
Лю Сюэжун начал работать на базе. Сейчас уже более 30 местных малоимущих семей благодаря стабильной подобной работе смогли выйти из-за черты бедности. Среднемесячный доход на семью превысил 2 тыс. юаней.
Уезд Янцюй /пров. Шаньси/, 14 июля /Синьхуа/ — Фермер Лю Сюэжун из деревни Пинли волости Янсин уезда Янцюй /провинция Шаньси, Северный Китай/ даже в своих мечтах не мог представить, что в 2014 году одно предприятие при сотрудничестве с Аграрным университетом провинции Шаньси инвестирует в создание базы для масштабного разведения лам в деревне Пинли.
Лю Сюэжун начал работать на базе. Сейчас уже более 30 местных малоимущих семей благодаря стабильной подобной работе смогли выйти из-за черты бедности. Среднемесячный доход на семью превысил 2 тыс. юаней.
Уезд Янцюй /пров. Шаньси/, 14 июля /Синьхуа/ — Фермер Лю Сюэжун из деревни Пинли волости Янсин уезда Янцюй /провинция Шаньси, Северный Китай/ даже в своих мечтах не мог представить, что в 2014 году одно предприятие при сотрудничестве с Аграрным университетом провинции Шаньси инвестирует в создание базы для масштабного разведения лам в деревне Пинли.
Лю Сюэжун начал работать на базе. Сейчас уже более 30 местных малоимущих семей благодаря стабильной подобной работе смогли выйти из-за черты бедности. Среднемесячный доход на семью превысил 2 тыс. юаней.
Уезд Янцюй /пров. Шаньси/, 14 июля /Синьхуа/ — Фермер Лю Сюэжун из деревни Пинли волости Янсин уезда Янцюй /провинция Шаньси, Северный Китай/ даже в своих мечтах не мог представить, что в 2014 году одно предприятие при сотрудничестве с Аграрным университетом провинции Шаньси инвестирует в создание базы для масштабного разведения лам в деревне Пинли.
Лю Сюэжун начал работать на базе. Сейчас уже более 30 местных малоимущих семей благодаря стабильной подобной работе смогли выйти из-за черты бедности. Среднемесячный доход на семью превысил 2 тыс. юаней.
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