Пчеловоды на базе по выращиванию лаванды в Синьцзян-Уйгурском АР 

Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ