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Пчеловоды на базе по выращиванию лаванды в Синьцзян-Уйгурском АР
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Пчеловоды на базе по выращиванию лаванды в Синьцзян-Уйгурском АР 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ  Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ  Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ  Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ  Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ  Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ  Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ  Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР/, 14 июля /Синьхуа/ — Или-Казахский АО /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ — это всемирно известная база по выращиванию лаванды. Каждое лето в долине реки Или наступает сезон цветения лаванды. Для местных пчеловодов это время самой напряженной работы за год. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ
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