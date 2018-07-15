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Пенсионер создал фонд поддержки изобретений и перечислил туда полмиллиона рублей
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Пенсионер создал фонд поддержки изобретений и перечислил туда полмиллиона рублей 

RT на русском 26 минут назад
Фонд поддержки изобретателей на водном транспорте создал 75-летний москвич Юрий Чашков. Об этом RT рассказали во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Пенсионер, пятьдесят лет проработавший капитаном дальнего плавания, не только оформил и возглавил организацию, но и лично перевёл на её счёт 500 тыс. рублей.
Мужчина также является изобретателем, отметили в ВОИР. Деньги, которые он направил в фонд, — это часть его премии за разработку электронасоса с полым валом ротора, снижающего расход электроэнергии на 25-30%.
Полмиллиона пойдут на вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, способные послужить развитию отечественного судостроения.
Определять победителя будет экспертный совет, в который войдут представители крупнейших в стране профильных вузов и судостроительных компаний, сообщил в разговоре с RT глава фонда Юрий Чашков.
По его словам, несмотря на то, что первое награждение пройдёт летом следующего года, уже есть претенденты на победу.
Материальную поддержку могут получить молодые изобретатели, создавшие интерактивный прозрачный дисплей, который монтируется на иллюминатор судна.
Не теряя обзора, капитан будет получать полную информацию о работе корабля. По мнению Чашкова, это значительно повысит безопасность мореплавания.
Также на вознаграждение могут претендовать разработчики электронной программы активного обучения. Глава фонда пояснил, что если механика или штурмана переводят на незнакомое ему судно, с помощью этой разработки они смогут оперативно ознакомиться с приборами и схемой их взаимодействия в формате 3D.
Юрий Чашков надеется на то, что в будущем фонд получит поддержку государственных и больших частных предприятий.
RT на русском: последние новости
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