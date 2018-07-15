Курских селах откроют новые спорткомплексы

Сейчас в регионе работает 2123 спортивных объекта, причем, более половины — в сельской местности.

Хомутовке, Уже в текущем году начнут свою работу новые спортивные комплексы в Льгове Коренево , Белой. Ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Рыльске , Глушково и крытого катка в селе Заолешенка Суджанского района.

По программе «Народный бюджет» в текущем году планируются такие объекты как спортивные площадки на территориях Рышковской средней общеобразовательной школы и поселка им. м. Жукова в Курском районе; спортивно-игровая площадка «Счастливое детство» в детском саду поселка Черемушки; а в Суджанской ДЮСШ будет проведен ремонт и благоустройство стадиона.