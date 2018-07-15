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Курских селах откроют новые спорткомплексы
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Курских селах откроют новые спорткомплексы 

Курские известия 44 минуты назад
Фото: Курские известия
Сейчас в регионе работает 2123 спортивных объекта, причем, более половины — в сельской местности.
Уже в текущем году начнут свою работу новые спортивные комплексы в Льгове, Хомутовке, Коренево, Белой. Ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Рыльске, Глушково и крытого катка в селе Заолешенка Суджанского района.
По программе «Народный бюджет» в текущем году планируются такие объекты как спортивные площадки на территориях Рышковской средней общеобразовательной школы и поселка им. м. Жукова в Курском районе; спортивно-игровая площадка «Счастливое детство» в детском саду поселка Черемушки; а в Суджанской ДЮСШ будет проведен ремонт и благоустройство стадиона.
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