Ради любви и верности в Новосибирске перекрыли улицы

15 июля в Новосибирске состоится молодежный крестный ход, посвященный Дню семьи, любви и верности. В целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка на период сбора участников мероприятия и его проведения вводится временное ограничение и прекращение движения транспортных средств (с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования) с 12.00 до 13.30 по ул. Советской на участке от Красного проспекта до ул. Спартака.

С 13.00 до 15.00 будет прекращено движение транспорта:

— по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова;

— по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход;

— по ул. Гоголя на участке от ул. Челюскинцев до Красного проспекта;

— по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя.

При закрытии участков Красного проспекта, ул. Кирова и Октябрьской магистрали движение пассажирского транспорта будет организовано по схеме.

Автобусные маршруты:

— № 8, 21, 32, 54 — ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», Красный проспект, ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующим схемам;

— № 18 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;

— № 5 — Октябрьский мост, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

— № 13, 28 — ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по действующим схемам;

— № 97, 98 — ул. Кирова, ул. Восход, о. п. «Автовокзал», Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по действующим схемам;

— № 75 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», Красный проспект, ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующей схеме;

— № 31 — Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, далее — по действующей схеме.

Маршрутные такси:

— № 1 — ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», Красный проспект, ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующей схеме;

— № 8, 44, 44а, 45 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал» Красный проспект, ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующим схемам;

— № 51 — о. п. «Вокзал „Новосибирск — Главный“, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, ул. Нарымская, ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, далее — по действующей схеме;

— № 16 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. „Автовокзал“ (конечный остановочный пункт).

Троллейбусные маршруты:

— № 36 — ул. Кошурникова, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, о. п. „Вокзал „Новосибирск-Главный“ (конечный остановочный пункт);

— № 13 — ул. Большевистская, ул. Советская, ул. Нарымская, площадь Лунинцев, ул. Гоголя, правый поворот на Красный проспект, разворот на пересечении ул. Крылова и Красного проспекта, далее — по действующей схеме;

— № 29 — ул. Большевистская, о. п. „Автовокзал“ (конечный остановочный пункт);

— № 5 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. „Автовокзал“, ул. Советская, ул. Нарымская, площадь Лунинцев, ул. Гоголя, правый поворот на Красный проспект, разворот на пересечении ул. Крылова и Красного проспекта, далее — по действующей схеме;

— № 10 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о.п. „Автовокзал“ (конечный остановочный пункт).

Как добавили в пресс-службе Новосибирской митрополии, в 14.00 начало молебна возле памятника святым Петру и Февронии, которые почитаются как покровители семьи.

В 14.30 в Нарымском сквере Новосибирска состоится открытие семейного праздника, на котором вас ждет:

— Праздничный концерт, детские игровые площадки, мастер-классы, бесплатные фотосессии с официальными слоганами Дня семьи, парад колясок с ценными призами от партнеров и море вкусного угощения;

— На детских площадках в этом году будут две игротеки, а также будут организованы мастер-классы по рукоделию, арт-песочница, театрализованные представления, анимационная программа для самых маленьких. Веселые эстафеты;

— Впервые на сцене в Нарымском сквере пройдет показ летней молодежной и детской коллекции от швейной мастерской „Феврония“;

— На ярмарке ремесленников будет возможность не только приобрести готовое изделие, но и сделать эксклюзивные вещи своими руками.

В 17.00 начнется молодежный бал от студии исторического и ирландского танца „Медиваль“.

На закрытии праздника в 18:00 выступит популярный дуэт „Алмас“.