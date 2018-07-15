«Был шикарный зелёный двор, а теперь зона»: во дворе на Шейнкмана вырубили яблони и берёзы

Жители домов на Шейнкмана, 45 и Шейнкмана, 41 / Попова, 15 возмущены тем, как управляющая компания обошлась с их двором. В нём вырубили почти все деревья.

— Во дворе на Шейнкмана, 45 с половины двора выкосили все деревья. Был шикарный зелёный двор, а теперь зона, — написала читательница E1.RU.

В официальной группе во «ВКонтакте» УК «Стандарт» жители тоже обсуждают спиленные деревья.

«Вчера во дворе на Попова, 15 были вырезаны все деревья — причём оставлены голые пни высотой по 2–2,5 метра, — написала Елена Андронова . — Заявку жильцы делали, в ней просили убрать несколько СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Зачем вы испортили двор? Превратили в пни яблони, грушу, клёны, черёмухи? Кто за это будет отвечать? Теперь всем видно серый страшный дом и помойку. Завалена детская площадка. Кто будет восстанавливать то, что натворили? Срезы деревьев не обработаны, они погибнут, и мы останемся с этими двухметровыми пнями и лысым двором!»

Ещё одна местная жительница Мария рассказала E1.RU, что деревья срублены в общем дворе четырёх домов.

— Как всё произошло, я не знаю, мы только увидели уже спиленные деревья и их завал во дворе. В основном спил вдоль дома Шейнкмана, 41 / Попова, 15, но частично задета территория Шейнкмана, 45, — пояснила она. — У жильцов Шейнкмана, 45 никто согласия или желания не спрашивал, объявлений о проведении общего собрания не было.

Получить комментарий УК «Стандарт» не удалось — в выходной день телефон не отвечает. Но в группе компании есть ответ представителя УК на вопросы жителей о срубленных деревьях:

«Работы ведутся по плану, внесённому в Федеральную программу благоустройства дворов, за который проголосовало 2/3 собственников. Валка деревьев согласовывается с жителями, и, как правило, в приоритете — спил старых зелёных насаждений. Яблони и груши могли пострадать в том случае, если на их месте запланирована установка какого-либо объекта, или парковочный карман, или тротуар. Скорее всего, взамен уничтоженных деревьев будут высажены другие. Ознакомиться с планом работ можно здесь».

Судя по документам, размещенным по ссылке, во дворе на месте срубленных деревьев должна появиться детская площадка.