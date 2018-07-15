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Ростовчанка назвала новый парк «Левобережный» пустой тратой денег
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Ростовчанка назвала новый парк «Левобережный» пустой тратой денег 

Ростовские Вести 50 минут назад
Жительница Ростова-на-Дону Ирина Мусиенко негативно высказалась в адрес нового парка «Левобережный» и попросила обратить внимание ростовских чиновников на парк им. Максима Горького. В частности ростовчанка недовольна, что с наступлением лета в парке не работает не один фонтан. В парк Левобережный вложили много денег, а самый лучший, красивый и центральный парк заброшен. Посадили в парке молодые дубки, так их никто не поливал и они засохли! Находится под боком городской администрации, лицо города. Приведите парк в порядок, что бы там не только ларьки с мороженым и пивом стояли, а можно было прийти горожанам и приятно отдохнуть от летней жары. А Левобережный, не удобен по расположению и транспортная доступность плохая, после чемпионата он никому и не нужен то будет. Пустая трата денег, написала Ирина на сервисе «Активный ростовчанин»
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