Ростовчанка назвала новый парк «Левобережный» пустой тратой денег

Жительница Ростова-на-Дону Ирина Мусиенко негативно высказалась в адрес нового парка «Левобережный» и попросила обратить внимание ростовских чиновников на парк им. Максима Горького. В частности ростовчанка недовольна, что с наступлением лета в парке не работает не один фонтан. В парк Левобережный вложили много денег, а самый лучший, красивый и центральный парк заброшен. Посадили в парке молодые дубки, так их никто не поливал и они засохли! Находится под боком городской администрации, лицо города. Приведите парк в порядок, что бы там не только ларьки с мороженым и пивом стояли, а можно было прийти горожанам и приятно отдохнуть от летней жары. А Левобережный, не удобен по расположению и транспортная доступность плохая, после чемпионата он никому и не нужен то будет. Пустая трата денег, написала Ирина на сервисе «Активный ростовчанин»