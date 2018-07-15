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Курянка пробилась на шоу «Дом — 2»
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Курянка пробилась на шоу «Дом — 2» 

Курские известия 57 минут назад
Фото: Курские известия
До этого Маргарита Тувакназарова участвовала в конкурсе «Мисс Курск».
До попадания на площадку ивзвестного ТВ-проекта «Дом 2» курянка успела стать «Второй вице-мисс Курск». На данный момент Маргарите только исполнился 21 год.
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