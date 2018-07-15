Курянка пробилась на шоу «Дом — 2»

До этого Маргарита Тувакназарова участвовала в конкурсе «Мисс Курск».

До попадания на площадку ивзвестного ТВ-проекта «Дом 2» курянка успела стать «Второй вице-мисс Курск». На данный момент Маргарите только исполнился 21 год.