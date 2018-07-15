Факты о калмыках, которые могут шокировать

По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в России живут более 183 тысяч калмыков. Основная часть — на территории национальной республики, расположенной в Северном Прикаспии. Являясь единственным народом Европы, исповедующим буддизм, калмыки веками сохраняют традиционный уклад жизни и самобытную культуру степных кочевников. И некоторые факты из истории данного этноса способны по-настоящему шокировать.

Очень воинственные

Калмыки — потомки представителей ойратских племен монгольского народа, которые мигрировали на юг России из Джунгарии (Центральная Азия) на рубеже XVI-XVII веков. Эти люди всегда считались очень воинственными, вся их история — практически не прекращающиеся столкновения с соседями, стычки с вооруженными отрядами тюркоязычных народов, захватнические набеги.

Киргизы, татары, казахи, башкиры, ногайцы были вынуждены практически постоянно противостоять калмыкам, которые не случайно вошли в пятерку самых воинственных народов мира, уступив лишь новозеландским племенам маори, гуркхам из Непала и даякам с острова Калимантан.

Верность русскому царю

Свою присягу российской короне калмыки подтверждали в боях. Так, в 1778 году они в составе армии Александра Васильевича Суворова разгромили крымских татар. В следующем году представители монголоязычного народа защищали русские крепости в Приазовье от набегов кабардинцев, затем участвовали в Русско-турецкой войне 1787-1791 годов.

Кроме того, калмыки жестоко подавляли все попытки ногайцев, башкир и казахов добиться права на национальное самоопределение.

Единственным народом, с воинами которого предпочитали не сталкиваться в бою гордые чеченцы, являлись именно калмыки — прирожденные кавалеристы, чья легкая конница наводила ужас на врагов своими стремительными атаками.

Красноармейская свастика

Примечательно, что с древних времен одним из религиозных символов, почитаемых калмыками, является свастика. Она даже «украшала» военную форму красноармейцев, служивших в национальных частях. Приказ об утверждении такого опознавательного знака 3 ноября 1919 года подписал командующий Юго-Восточным фронтом Василий Иванович Шорин.

Солдаты и офицеры Калмыцкой дивизии носили нарукавные нашивки в виде красного ромба, в центре которого была изображена желтая свастика с надписью «РСФСР». В самом верху этого необычного знака располагалась пятиконечная звезда.

Вероятно, руководство Красной Армии при разработке символики национальных частей учло тот факт, что в буддийской религиозной традиции свастика имеет исключительно позитивное значение.

Калмыцкий легион СС Гражданская война разделила калмыцкий народ, советскую власть поддержали далеко не все жители юга нашей страны. Было немало людей, сохранявших верность российской короне и считавших своим долгом борьбу с коммунистами . Небольшая часть калмыков перешла на сторону немецко-фашистских захватчиков, которые пообещали им освобождение от «красной тирании».

И хотя большинство представителей этого народа защищали СССР с оружием в руках, совершая настоящие военные подвиги, были и такие, которые влились в ряды вермахта. Это позволило фашистским пропагандистам объявить о создании Калмыцкого легиона СС. Нацисты утверждали, что многие народы СССР поддерживают их борьбу против коммунистов.

Как пишет доктор исторических наук Уташ Борисович Очиров, в период оккупации на стороне вермахта сражались около 3 тысяч калмыков, это были и кавалеристские эскадроны, и сельские отряды ополченцев, и местные полицаи.

В результате в декабре 1943 года решением советского правительства весь народ был депортирован в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан , что стало настоящей национальной трагедией.

Лечат герпес огнем

Несмотря на приверженность буддизму, калмыки сохраняют древние верования, основанные на шаманизме. Эти люди поклоняются огню. Его считают универсальным средством для освобождения от всякого негатива: порчи, сглаза. До сих пор здесь принято лечить герпес и другие кожные заболевания двумя способами: прижиганием раскаленным металлом; окуривание дымом.

Согласно официальной медицине, эти методы не могут повлиять на возбудителей герпеса и другие микроорганизмы, а ожоги — это в любом случае вред здоровью.

Впрочем, калмыки настолько поклоняются огню, что они его и «поят», и «кормят». Открывая бутылку с любым алкогольным напитком, эти люди обычно брызгают несколько капель в огонь, тем самым задабривая древнее божество. А во время религиозных праздников, свадеб, похорон и других важных событий совершается жертвоприношение, когда в огонь бросают кусочки бараньего жира и три вида костей этого животного.

И «поят», и «кормят» огонь исключительно мужчины. Причем делают это только правой рукой.

Запекают мясо в навозе

Калмыцкие чабаны придумали блюдо, которое готовится на открытом воздухе. Оно называется «кюр». Мясо барана режут на мелкие кусочки, добавляют специи и соль. Все это помещают в желудок животного, который затем зашивают.

Готовят кюр в яме, куда предварительно закладывают навоз и поджигают. Огонь раскаляет землю, а потом в еще не остывшую золу чабаны закапывают бараний желудок со всем его содержимым. Иногда сверху еще и разводят костер.

Мясо медленно печется при невысокой температуре, пропитываясь специями и солью. В зависимости от времени года и других обстоятельств (погода, возраст животного, наличие костра сверху) кюр готовится от 10 до 24 часов.

Все, кто пробовал, утверждают, что это очень вкусно.

Потеряли нетленного ламу

Калмыки утратили нетленные останки местного ламы, которого называли Кекш Бакш, хотя настоящее имя этого буддийского религиозного деятеля по преданию было Шивн Давг. Он умер в районе калмыцкого поселка Яшкуль в середине XIX века.

Согласно рассказам местных жителей, труп ламы Кекш Бакш покоился в специальной усыпальнице до 1929 года. Его останки сохранялись нетленными, что поражало многочисленных паломников. Люди поговаривали о необычных исцелениях, которые происходили у саркофага.

В один прекрасный момент решено было создать специальную комиссию, которая должна была исследовать тело ламы. А комиссию входили партийные руководители и даже врач, ведь в народе считалось, что лама не умер, а впал в особый транс и однажды проснется. Не желая религиозной шумихи, местные атеисты куда-то вывезли останки человека, почитавшегося святым. И теперь неизвестно, что с ними стало.

Покойников оставляли в степи

Особая традиция захоронения покойников, распространенная среди калмыков вплоть до начала ХХ века, возникла еще во времена шаманизма. Они просто оставляли трупы в степи, немного в стороне от мест кочевых стоянок и жилищ.

Дело в том, что у монгольских племен издревле не было времени на погребение усопших. Особенно в ходе военных походов. Конница постоянно перемещалась, то преследуя врагов, то ускользая от них. Какие уж тут похоронные обряды?

Впрочем, ритуал воздушного погребения был принят у многих народов, исповедующих шаманизм. Так хоронили своих родственников представители некоторых народов Сибири и Северной Америки, дабы душа покойного беспрепятственно отправлялась на небо.