Террасированные поля в провинции Гуйчжоу

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 14 июля / Синьхуа / — На фото — полные жизни террасированные поля в поселке Гучжэнь волости Шэсян уезда Дафан /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай / в разгар лета. Фотографии Синьхуа/Ван Чуньлян

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 14 июля /Синьхуа/ — На фото — полные жизни террасированные поля в поселке Гучжэнь волости Шэсян уезда Дафан /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в разгар лета. Фотографии Синьхуа/Ван Чуньлян

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 14 июля /Синьхуа/ — На фото — полные жизни террасированные поля в поселке Гучжэнь волости Шэсян уезда Дафан /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в разгар лета. Фотографии Синьхуа/Ван Чуньлян

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 14 июля /Синьхуа/ — На фото — полные жизни террасированные поля в поселке Гучжэнь волости Шэсян уезда Дафан /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в разгар лета. Фотографии Синьхуа/Ван Чуньлян