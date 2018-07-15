Стали известны даты празднования следующего Тета

На следующий вьетнамский Новый год вьетнамцы будут отдыхать со 2 по 10 февраля 2019 года включительно

Эти новогодние каникулы станут самыми продолжительными за последние три года. В 2017 и 2018 годах Вьетнам отдыхал всего семь дней. В течении пяти предшествующих лет каникулы составляли девять дней.

Правительство также утвердило план по другим государственным праздникам в 2019 году, предложенный министерством труда

На григорианский Новый год вьетнамцы будут отдыхать четыре дня, включая 31 декабря и 1 января. Весенние праздники (вьетнамский День победы и 1 мая) будут длиться пять дней.

Источник: VnExpress