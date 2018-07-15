Ещё
Стали известны даты празднования следующего Тета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны даты празднования следующего Тета 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
На следующий вьетнамский Новый год вьетнамцы будут отдыхать со 2 по 10 февраля 2019 года включительно
Эти новогодние каникулы станут самыми продолжительными за последние три года. В 2017 и 2018 годах Вьетнам отдыхал всего семь дней. В течении пяти предшествующих лет каникулы составляли девять дней.
Правительство также утвердило план по другим государственным праздникам в 2019 году, предложенный министерством труда.
На григорианский Новый год вьетнамцы будут отдыхать четыре дня, включая 31 декабря и 1 января. Весенние праздники (вьетнамский День победы и 1 мая) будут длиться пять дней.
Источник: VnExpress
Вьетнам сегодня: последние новости
ВЖД презентовали VIP-купе в поезде «Хошимин-Ханой» История о человеке, который разговаривает с птицами Вьетнам передал США останки солдат
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России выдвинули новое абсурдное обвинение77
Путина не захотели видеть в Париже856
Порошенко жестоко высмеяли на саммите НАТО133
Кадыров оправдался за казнь чеченок90
Крым оказался на грани природной катастрофы411
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение