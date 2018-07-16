Ещё
Дзюба не стал смотреть на свои слезы. Видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дзюба не стал смотреть на свои слезы. Видео 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Фото: Реальное время
Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба закрыл лицо футболкой, чтобы не видеть записи интервью, которое он дал после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 — пенальти). Напомним, что форвард заплакал во время этого комментария.
Его одноклубник Александр Кокорин, не принимавший участия в чемпионате мира из-за трамвы, наоборот, радостно смеялся, глядя на экран.
😄😄😄 pic.twitter.com/bZD94Unuxh
— СЭЗенит (@zenit_se) 16 июля 2018 г.
Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля.
Спорт-Экспресс: последние новости
Как чествуют чемпионов мира в Париже. Умопомрачительное зрелище Мбаппе, Неймар, Кейн и Азар - кандидаты на замену Роналду в "Реале" Владелец "Волгоград Арены": "Потоп? Ничего критичного для работы стадиона нет, все недочеты будут устранены"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США311
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа195
В России оценили неожиданное решение Франции149
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже45
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение