Глава МВБ США утверждает, что Россия использует соцсети для разобщения американцев

НЬЮ-ЙОРК , 15 июля. / ТАСС /. Глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен Нильсен полагает, что Россия пытается посеять разногласия среди американцев через социальные сети. С таким утверждением она выступила в субботу в Филадельфии (штат Пенсильвания) на встрече с чиновниками, ответственными за проведение выборов в США.

По версии Нильсен, слова которой приводит телеканал CNN , разведывательное сообщество США зафиксировало «настойчивые попытки России использовать социальные сети, высказывания сочувствующих лиц и иные подходы, чтобы посеять разногласия и вызывать разобщенность среди американцев, однако это не обязательно сфокусировано на отдельных политиках или политических кампаниях». Нильсен также выступила с утверждением, что «нет свидетельств того, что Россия нацеливается на промежуточные выборы 2018 года в таких же масштабах и с таким же размахом, как она действовала в 2016 году».

Нильсен также прокомментировала предъявление в пятницу заочных обвинений 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки РФ в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход американских выборов в 2016 году. «Вчерашние обвинения в отношении российских сотрудников разведки демонстрируют, что мы не потерпим вмешательства в наши демократические процессы и что иностранное вмешательство влечет за собой последствия», — утверждала она.