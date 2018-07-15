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ВЖД презентовали VIP-купе в поезде «Хошимин-Ханой»
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ВЖД презентовали VIP-купе в поезде «Хошимин-Ханой» 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
АО «Вьетнамские железные дороги» ввели в эксплуатацию новые вагоны на трассе «Север-Юг»
Наряду с обычными купе на 4 и 6 полок, в каждом из новых вагонов есть несколько VIP-купе с двумя большими кроватями. Путешествующим в них пассажирам предоставляются бесплатные еда и напитки.
Вагоны были построены с использованием высококачественных материалов и передовых технологий, которые обеспечивают их надежность и огнестойкость. Система обработки отходов соответствует гигиеническим стандартам.
Новые вагоны присоединят к пятизвездочным поездам SE1 и SE2 на маршрутах «Ханой-Хошимин» и «Ханой-Дананг».
ВЖД сообщили, что на билеты из Ханоя до некоторых центральных провинций (в том числе, до Дананга) с 31 июля будет действовать скидка 8%.
Об остальных скидках на вьетнамских железных дорогах читайте здесь.
Источник: Vietnam.net
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