ВЖД презентовали VIP-купе в поезде «Хошимин-Ханой»

АО «Вьетнамские железные дороги» ввели в эксплуатацию новые вагоны на трассе «Север-Юг»

Наряду с обычными купе на 4 и 6 полок, в каждом из новых вагонов есть несколько VIP-купе с двумя большими кроватями. Путешествующим в них пассажирам предоставляются бесплатные еда и напитки.

Вагоны были построены с использованием высококачественных материалов и передовых технологий, которые обеспечивают их надежность и огнестойкость. Система обработки отходов соответствует гигиеническим стандартам.

Новые вагоны присоединят к пятизвездочным поездам SE1 и SE2 на маршрутах «Ханой-Хошимин» и «Ханой-Дананг».

ВЖД сообщили, что на билеты из Ханоя до некоторых центральных провинций (в том числе, до Дананга) с 31 июля будет действовать скидка 8%.

Об остальных скидках на вьетнамских железных дорогах читайте здесь.

Источник: Vietnam.net