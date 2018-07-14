Ещё
Палестинцы за день выпустили по Израилю около ста ракет и мин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Палестинцы за день выпустили по Израилю около ста ракет и мин 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Палестинские боевики выпустили за субботу по южным районам Израиля около 100 ракет и мин, из которых более 20 были перехвачены, сообщил командующий ПВО Израиля генерал Цвика Хаймович.
Продолжающийся с ночи обмен ударами военные называют самой масштабной эскалацией за четыре года, прошедшие со времен последней крупной операции против боевиков сектора Газа.
"На этот час около 100 ракет и мин были выпущены из сектора Газа по Израилю… Из этой сотни мы перехватили более 20 релевантных снарядов", — сказал генерал на брифинге для иностранных журналистов.
"Релевантных означает, что они представляли непосредственную угрозу для наших городов и военных объектов", — добавил он, пояснив, что система ПРО запрограммирована игнорировать ракеты, летящие на пустыри.
По данным Хаймовича, обстрелы ведут боевики из правящего в анклаве движения ХАМАС при поддержке идеологически близкого «Исламского джихада*». Они используют снаряды малой дальности, до десяти километров, при том что в их арсеналах есть гораздо более дальнобойные ракеты, сказал генерал.
Несмотря на установки ПРО «Железный купол», которые развернуты вдоль границ сектора Газа, одна ракета попала в дом в городе Сдероте, ранив трех местных жителей. Больше пострадавших с израильской стороны нет.
Израильская авиация с ночи бомбит десятки целей в секторе Газа, добиваясь от ХАМАС прекращения ракетных обстрелов, пограничных беспорядков и пусков через границу воздушных шаров с горючими веществами. Палестинские медики сообщили о двух погибших и 14 раненых.
Последняя крупная военной операции в секторе Газа, перешедшая от дистанционных ударов к наземному вторжению и уличным боям, унесла летом 2014 года жизни свыше 2 тысяч палестинцев и более 70 израильтян.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина не захотели видеть в Париже807
Германию уличили в высокомерном отношении к РФ19
Трамп сказал все, что думает о Путине и РФ42
Кадыров оправдался за казнь чеченок69
Крым оказался на грани природной катастрофы329
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение