Карнавальное шествие, спортивное шоу: Алтай-Кокс отметил День металлурга

Стальная эстафета, карнавальное шествие, спортивное шоу, фестиваль мировых игр и звезды российской эстрады — Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) масштабно отпраздновал День металлурга и День города Заринска

В эстафете-кроссе «Вместе мы первые» приняли участие 250 человек. Заводчане и горожане преодолели в целом дистанцию более 8 километров. Победители эстафеты — команда второго коксового отделения.

Эта команда возглавила карнавальное шествие заводчан и трудовых коллективов города. Около 2 тысяч человек прошли по главной улице Заринска с имиджевой атрибутикой, символикой и слоганами. На стадионе «Юность» устроили флэш-моб в поддержку российской сборной Чемпионата мира по футболу.

Праздник на стадионе продолжился спортивным шоу «Стальные волонтеры». Восемь команд Алтай-Кокса приняли участие в креативных эстафетах. Победителями стали спортсмены третьего коксового отделения.

Для юных заринчан заводской союз молодежи пригласил иллюзиониста, устроил праздник мыльных пузырей и мастер-классы по созданию гелевых свечей, мыла и магнитиков. Дети постарше играли в гигантский твистер, бампербол и мини-футбол. Сюрпризом праздника стало выступление барнаульских паркурщиков и пенное шоу от пожарно-аварийной спасательной службы предприятия.

Вечером Алтай-Кокс подарил металлургам Заринска, всем жителям и гостям города грандиозный концерт звезд российской эстрады — группы «Любэ» и Александра Маршала . Концерт собрал около 30 тысяч зрителей. Завершился вечер праздничным фейерверком.

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