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Озвучены детали договоренности о поставке в США российских двигателей РД-180
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Озвучены детали договоренности о поставке в США российских двигателей РД-180 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
До 2022 года Россия может поставить в США как минимум 20 двигателей для ракет Atlas V, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
По его словам, в ближайшие три года российская корпорация ракетного двигателестроения изготовит и поставит в США как минимум 20 двигателей, передает «Интерфакс».
Отметим, что жизнеспособность проектов НАСА во многом зависит от российских двигателей РД-180. При этом утверждалось, что в ответ на американские санкции Россия может перестать поставку Соединенным Штатам двигателей РД-180.
Между тем, в США разрабатывают двигатель, который в перспективе заменит российские двигатели РД-180 — речь идет о BE-4, которые будут устанавливать на ракеты «Вулкан» — они заменят Atlas V.
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