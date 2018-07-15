Озвучены детали договоренности о поставке в США российских двигателей РД-180

До 2022 года Россия может поставить в США как минимум 20 двигателей для ракет Atlas V, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, в ближайшие три года российская корпорация ракетного двигателестроения изготовит и поставит в США как минимум 20 двигателей, передает «Интерфакс»

Отметим, что жизнеспособность проектов НАСА во многом зависит от российских двигателей РД-180. При этом утверждалось, что в ответ на американские санкции Россия может перестать поставку Соединенным Штатам двигателей РД-180.

Между тем, в США разрабатывают двигатель, который в перспективе заменит российские двигатели РД-180 — речь идет о BE-4, которые будут устанавливать на ракеты «Вулкан» — они заменят Atlas V.