В Верхней Пышме люди возмутились, что у их дома установили клумбы, похожие на могилы

В Верхней Пышме жильцы дома по адресу Успенский проспект, 40а возмущены тем, как управляющая компания решила благоустроить их двор. Неделю назад у подъездов пятиэтажного дома появились металлические клумбы, которые внешне очень напоминают могилы.

— Еще во время установки «подарков» люди возмутились, протестовали, писали жалобы в УК. Но все эти протесты жителей дома, которыми в основном являются люди пожилого возраста, УК проигнорировала, — сообщила E1.RU жительница дома Ольга.

При этом несколько дней странные клумбы пустовали. Представители УК заявили, что посадить в них цветы — обязанность жильцов, вот только добровольцев так и не нашлось.

— У нас в доме три пенсионерки, которые садят цветы у подъездов. Эти клумбы нам не нужны, — рассказала другая жительница дома. — Мы хотим собрать подписи, чтобы клумбы демонтировали. Но пока не нашли человека, который этим займётся.

Через несколько дней после установки клумб сотрудники управляющей компании всё же посадили в них цветы, но общий вид это всё равно не улучшило. Жильцы дома до сих пор надеются, что пугающие клумбы уберут.

Получить комментарий в управляющей компании ООО «Объединение» пока не удалось.

Ещё один конфликт, связанный с клумбами, произошёл не так давно в Екатеринбурге . На тротуаре у «Гринвича» установили огромные бетонные вазоны, перегородившие дорогу пешеходам. ГИБДД вскоре потребовала их убрать, но через несколько дней в них засыпали землю и стали высаживать цветы. Заметно похорошевшие вазоны простояли недолго, той же ночью их всё-таки убрали с тротуара.

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