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Папа Римский согласился быть посредником в процессе примирения в Мексике
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Папа Римский согласился быть посредником в процессе примирения в Мексике 

РИА Новости 5 часов назад
МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости. Папа Римский Франциск дал согласие быть посредником в процессе примирения, который планирует будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
По словам члена переходной команды Лопеса Обрадора, отвечающей за вопросы примирения страны, Лоретты Ортис, понтифик согласился принять участие в предложенной администрацией Обрадора схеме.
Как сообщает портал Aristegui Noticias, речь идет, в частности, о проекте закона об амнистии и легализации легких наркотиков.
"Участие Папы Римского будет виртуальным (посредством Skype), он не приедет, но он принял (наше предложение), мы этого должны дождаться. Это зависит от его рабочей повестки дня, но в целом он согласился", — заявила Ортис.
Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил сразу после победы, что намерен попросить помощи у папы Римского, других религиозных лидеров и правозащитников для обеспечения мира в Мексике.
Только за время предвыборной кампании в Мексике были убиты 523 политика и государственных служащих. Лопес Обрадор уже заявил, что намерен изменить вектор борьбы с преступностью с силового на социальный, пытаясь решить причины проблем, которые вызывают насилие.
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