Развратные SMS довели министра до отставки

Министр торговли и промышленности Великобритании Эндрю Гриффитс покинул пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Высокопоставленный чиновник отправил 2000 непристойных сообщений двум незнакомых девушкам.

Британский таблоид Sunday Mirror пообещал сегодня опубликовать часть переписки. Ранее издание взяло интервью у одной из пострадавших. Девушка рассказала, что разместила в мессенджере Snapchat свою фотографию, её увидел Гриффитс, после чего у них завязалась переписка. Вскоре, по её словам, министр начал переводить невинный разговор на общие темы в более пикантное русло. Впоследствии он стал регулярно отправлять девушке сообщения крайне непристойного содержания. Часть из них ещё до публикации в СМИ попала в интернет:

На фоне громкого скандала Гриффитс объявил, что уходит в отставку, извинился за своё поведение и пообещал обратиться за помощью к психологу.