В Подмосковье пройдет форум православной молодежи

МОСКВА , 15 июл — РИА Новости . Главный православный молодежный образовательный форум «ДоброЛето. Территория веры» пройдет с 15 по 22 июля на открытом воздухе в подмосковном Сергиевом Посаде, его участники поделятся друг с другом опытом ведения добровольческой деятельности и навыками работы в информационном пространстве.

Форум проводится в третий раз, в этом году он станет объединенной площадкой двух ранее проводившихся ежегодных фестивалей — молодежного форума «ДоброЛето», а также евразийского форума казачьей молодежи «Казачье единство». Для участников будет организован палаточный лагерь на Благовещенском поле Сергиева Посада, располагающий всем необходимым для проживания в полевых условиях.

По данным синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, в форуме примут участие около 1 тысячи молодых людей из различных регионов России и стран ближнего зарубежья, в том числе около 200 представителей казачьей молодежи.

"В рамках программы мероприятий будут проведены дискуссии на актуальные темы, состоится обмен опытом ведения добровольческой деятельности и взаимодействия с органами федеральной и муниципальной власти и общественными организациями, участники форума освоят необходимые навыки работы в информационном пространстве. Площадка форума призвана стать полноценной «Территорией веры» во всех смыслах — и объединяющей платформой верующей молодежи, и местом духовного роста молодых людей", — сообщили в синодальном отделе.

Все желающие также смогут принять участие в праздничной литургии в день памяти преподобного Сергия Радонежского (18 июля), которую совершит в Сергиевом Посаде патриарх Московский и всея Руси Кирилл.