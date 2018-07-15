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В Подмосковье пройдет форум православной молодежи
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В Подмосковье пройдет форум православной молодежи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главный православный молодежный образовательный форум «ДоброЛето. Территория веры» пройдет с 15 по 22 июля на открытом воздухе в подмосковном Сергиевом Посаде, его участники поделятся друг с другом опытом ведения добровольческой деятельности и навыками работы в информационном пространстве.
Форум проводится в третий раз, в этом году он станет объединенной площадкой двух ранее проводившихся ежегодных фестивалей — молодежного форума «ДоброЛето», а также евразийского форума казачьей молодежи «Казачье единство». Для участников будет организован палаточный лагерь на Благовещенском поле Сергиева Посада, располагающий всем необходимым для проживания в полевых условиях.
По данным синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, в форуме примут участие около 1 тысячи молодых людей из различных регионов России и стран ближнего зарубежья, в том числе около 200 представителей казачьей молодежи.
"В рамках программы мероприятий будут проведены дискуссии на актуальные темы, состоится обмен опытом ведения добровольческой деятельности и взаимодействия с органами федеральной и муниципальной власти и общественными организациями, участники форума освоят необходимые навыки работы в информационном пространстве. Площадка форума призвана стать полноценной «Территорией веры» во всех смыслах — и объединяющей платформой верующей молодежи, и местом духовного роста молодых людей", — сообщили в синодальном отделе.
Все желающие также смогут принять участие в праздничной литургии в день памяти преподобного Сергия Радонежского (18 июля), которую совершит в Сергиевом Посаде патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Среди гостей форума — главы синодальных отделов и комитетов Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон, архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, епископ Люберецкий Серафим, Владимир Легойда, а также другие представители духовенства и общественности, российского казачества, чиновники и предприниматели.
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