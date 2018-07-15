В Старой Руссе открывается первая археологическая школа для молодежи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 июля. / ТАСС /. Первая молодежная археологическая школа откроется в воскресенье в городе Старая Русса Новгородской области . Участники из разных регионов будут работать на Пятницком раскопе, они получат базовые теоретические знания по археологии, сообщил ТАСС руководитель школы Павел Колосницын.

"Приедут около 30 участников в возрасте от 16 до 30 лет. Это люди, интересующиеся историей, археологией. Кто-то уже был на раскопках, и хочет узнать что-то новое, но большинство приезжает в первый раз, потому что интересно посмотреть на древность вживую. География довольно большая — от Мурманска до Краснодара и от Европейской части до Новосибирска ", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что археологи будут проводить работы на Пятницком раскопе, где ученые ведут исследования с 2002 года. В средние века здесь располагалась усадьба, но свидетельств о ее владельцах пока не обнаружено. Между тем Старая Русса занимает второе место по количеству берестяных грамот, найденных в Новгородской области. Историки обнаружили здесь 48 древних писем.

"Нам важны не просто яркие находки. Очень хорошо найти берестяную грамоту, сундук с драгоценностями. Все найденные вещи от осколков горшка до берестяной грамоты и ювелирного украшения занимают место в культурном слое. Благодаря тому, что мы это исследуем комплексом, мы получаем гораздо более полную картину средневековой жизни", — рассказал Колосницын.

Кроме грамот среди выдающихся находок прошлых лет вислые и прикладные печати, серебряные гривны и единственная в мире деталь волынки XIV века. По словам руководителя школы, основной работой для участников смен станут исследования непосредственно на раскопе, предполагаются и теоретические лекции. «У нас будет ряд тематических занятий, где мы расскажем, что такое археология как наука, какие в Новгородской области есть археологические памятники, как формируется культурный слой, как работают археологи, расскажем о методике, способах датировки. Такие базовые знания», — уточнил он.

Археологическая школа будет проходить в две смены с 15 по 11 августа. Проект осуществляется Центром археологических исследований Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого при поддержке фонда «История Отечества» и Российского исторического общества.