Центральную районную больницу отремонтируют в Пластуне

На ремонт направят около 20 млн рублей.

В 2018 году на ремонт Пластунской центральной районной больницы направят около 20 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе визита главы региона Андрея Тарасенко в Тернейский муниципальный район в пятницу, 13 июля, сообщает пресс-служба администрации Приморского края

Развитие сферы здравоохранения и работа Пластунской больницы — эти темы стали лейтмотивом всех встреч, проведенных руководителем края во время поездки в муниципалитет. Сначала вопрос о необходимости ремонта и нехватке кадров в центральном лечебном учреждении поселка Пластун подняли депутаты района. На совещании отмечено, что в этом году в бюджете края на проведение ремонтных работ в медучреждении запланировано 20 миллионов рублей. Согласование проектной документации уже получено, сдана экспертиза. В ближайшее время будет объявлен конкурс, после проведения которого выигравшая компания сможет начать ремонт.

По словам Андрея Тарасенко, частично решен и кадровый вопрос. За больницей закреплена квота, согласно которой несколько выпускников Тихоокеанского государственного медицинского университета будут по распределению направляться в Тернейский район.

«У вас теперь есть гарантия, что каждый год вуз по контракту будет набирать ребят именно для вашей больницы. И выпускник должен будет пять лет отработать», — подчеркнул глава края.

Также на встрече была озвучена проблема с нехваткой вакцины от энцефалита. По словам одной из местных жительниц, сейчас люди вынуждены покупать вакцину как для себя, так и для детей самостоятельно, причем зачастую в других районах.

«Когда наступает летний оздоровительный период, дети не могут попасть в лагерь, потому что у них нет прививки», — поделилась она.

Как пояснил главврач учреждения Сергей Борщенко позже — непосредственно на территории больницы, которую Андрей Тарасенко посетил сразу после совещания, –вакцина поступает в район, однако не в полном объеме. Поэтому всех детей охватить не удается.

«Посмотрим, я специально еще зимой деньги выделил на бесплатную вакцину для жителей северных районов. Будем разбираться», — сказал глава края.

Далее вопрос о работе больницы был обозначен как один из самых проблемных во время встречи руководителя края с жителями муниципалитета. Люди жаловались на отсутствие бесплатных лекарств, недостаток специалистов, снижение качества оказываемых медицинских услуг. При этом отмечено, что ранее обязанности главного врача успешно исполнял нынешний глава муниципалитета Владимир Изгородин.

Андрей Тарасенко поручил главному врачу медучреждения Сергею Борщенко приложить все усилия, чтобы наладить работу больницы, а руководителю муниципалитета — взять шефство над медучреждением.

«Надо помочь больнице, раз упало качество обслуживания. Поговорите с людьми, чего не хватает, что необходимо сделать», — заявил Андрей Тарасенко.

Также в ходе встречи были озвучены вопросы, связанные с ремонтом недостроенного дома культуры в поселке Пластун , работой местного отделения Многофункционального центра, выдачей лицензий на рыбодобычу местным жителям, ремонтом дороги от Пластуна до Дальнегорска , и другие.

Во время своего пребывания в Тернейском районе Андрей Тарасенко посетил еще одно социальное учреждение — общеобразовательную школу поселка Пластун. Глава края осмотрел помещение пищеблока, музыкальный и спортивный залы школы. Как отметила руководитель учебного заведения, сегодня здесь созданы все условия для обучения, однако необходимо отремонтировать спортзал.

Глава края отметил, что Администрация края готова помогать муниципалитетам в решении этих вопросов и подчеркнул, что главное условие при этом — оперативное и своевременное предоставление территориями необходимых документов.

«Готовьте документы, будем стараться помочь», — сказал глава края, добавив, что также к решению вопроса будет привлечен местный социально ответственный бизнес.

12 и 13 июля глава региона посетил с рабочим визитом северные территории края. Андрей Тарасенко провел встречи с предпринимателями, депутатами и жителями Дальнегорского городского округа, Кавалеровского и Тернейского районов, а также побывал на крупных промышленных предприятиях Дальнегорска — ООО «ДХК Бор», АО Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» и ОАО «Каменский рыбозавод».

Кроме того, руководитель края осмотрел производственные мощности порт-пункта «Рудная Пристань», молокозавода в селе Сержантово и ООО «Тернейлес».