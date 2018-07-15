«Человека отсюда не выпрешь»

В первой половине ХХ века все надеялись покорить Арктику. На страницах журналов оживали удивительные города Заполярья, суровый северный край преображался и цвел благодаря многочисленным изобретениям: теплопушкам, ледоколам-утюгам, ледоплавам. Фантасты верили в скорое потепление, появление на севере пальм, фруктов и тропической флоры и фауны. С разрешения издательства «Паулсен» «Лента.ру» публикует отрывок из книги «Арктика за гранью фантастики», в котором советские фантасты описывали светлое будущее Севера.

Арктика — это страна будущего. Мы сотворим собственные тропики под землёй, за полярным кругом. Мы победим природу.

Знаменитый советский фантаст Александр Беляев в 1937 году написал роман о путешествии американского рабочего Джима Джолли в сопровождении советского инженера Игната Бугаева по преобразованной Советской Арктике. Перед главным героем предстают мощная техника, способная преодолевать суровые северные пространства (корабльвездеход «Тайга», ледокол «Северопуть», стратопланы), город Челюскин и подземный курорт, ставший вечнозеленым раем. Беляев описывает идеи преобразования Арктики, уничтожения вечной мерзлоты.

Путешествие на Север начинается на дирижабле. Через иллюминаторы Джим видит воздушные поезда — аэропланы с планерами на буксире и цельнометаллический дирижабль Циолковского. Перед нами предстают фантастические воздушные трассы, по которым организовано регулярное движение различных воздухоплавательных аппаратов. Есть и стратопланы, которые «недавно овладели стратосферной трассой». Далее бескрайние просторы герои преодолевают на корабле-вездеходе «Тайга». Это машина для длительных экспедиций по тайге и тундре при любых климатических условиях и во все времена года, с корпусом, похожим на корпус подводной лодки. По размерам — настоящий корабль высотой в три этажа, который «покоился на широких платформах, имеющих колеса-катки, напоминающие катки дорожных трамбовочных машин».

Движение «Тайги» обеспечивают ветряная станция и «система „аккумуляторов“ для ветряных установок Уфимцева», ученого, который придумал «комбинированные способы аккумулирования энергии ветра». А. Р. Беляев описывает и другие виды транспорта, ведь «сопротивляемость» Арктики заключается в ее просторах, в бездорожье, в том, что она слишком велика». Морские просторы покоряют мощные ледоколы. Последнее изобретение — ледокол, нос которого «превращается в раскаленный „электроутюг“, который расплавляет лед».

Описание фантаста дополняют великолепные иллюстрации художника Г. И. Фитингофа. На страницах романа перед читателями предстает автоматизированный ледокол «Северопуть» грузоподъемностью в 150 тыс. т с цельностальным сварным корпусом оригинальной конструкции и электроледорезами, способный выдержать самое сильное сжатие льдов.

Его ввод в эксплуатацию означал «начало бесперебойного морского сообщения вдоль Великого Сибирского пути».

«Северопуть» также и «авиаматка»: на его борту несколько гидропланов, которые в случае аварии могли перенести на континент весь экипаж ледокола. В Советском Союзе заботились и о более удобном способе достижения Арктики, не требующем пересадок. Автор описывает строящуюся дорогу. Речь идет об организации прямого железнодорожного сообщения от Лондона и комфортного путешествия в поездах дальнего следования (правда, пока строительство велось только со стороны СССР). Чтобы ветер и снежные бураны не мешали движению, решено было весь путь покрыть тоннелем, стенки которого сделаны из прозрачной, прочной пластмассы, стойкой к обледенению. При устройстве тоннелей пришлось «оздоровить мерзлотную почву»: растопить линзы мерзлотного грунта, а затем «пломбировать их».

Поезда для таких путешествий тоже были особыми: «Весь поезд представляет собой как бы единый комбинат для обслуживания пассажиров дальнего следования. Одни вагоны предназначены для индивидуального, другие — для общего пользования. Вагоны первого рода в большинстве двухэтажные. Они разделены на квартиры в одну, две, три комнаты каждая. При каждой такой квартире — отдельная электрокухня с мусоропоглотительным ящиком, уборная, ванная, душ, поездной телефон, радиотелефон, телевизорный экран, часы поясного времени, внутрипоездной транспорт, при помощи которого можно получать обед и книгу из библиотеки, и фрукты, и цветы из поездного магазина».

А в конце романа герой уже путешествует поездом прямого сообщения Москва Нью-Йорк ! Вернемся к описанию преобразованной Арктики. Город Челюскин, в который приезжают герои, — молодой и современный, с двухэтажными домами и стройно распланированными улицами. Сперва пространство будущего города осваивали рабочие — был создан «конвейер заполярного строительства электростанции»: «В летнюю навигацию по северным морям на пароходах забрасывались строительные материалы и первые партии рабочих. Сначала строился город, начиная с дорог и тротуаров, затем жилые дома, город теплофицировался, освещался, проводилась канализация, водопровод. Квартиры обставлялись мебелью.

Одновременно в пригородах появлялись огороды, строились оранжереи, свинарники, крольчатники. В ледяных иглу и стандартных домах легкого типа приходилось жить только этим первым поселенцам. Когда начиналось капитальное строительство электростанций, их оборудование, монтаж, прилетали новые партии рабочих и получали уже готовые квартиры. В этих фундаментально построенных домах они жили, пока станция не пускалась в эксплуатацию. Затем монтеры перелетали на новую стройку, а их квартиры занимались уже постоянными жильцами — работниками эксплуатации. Стандартные же дома, построенные для новых партий, разбирались и по частям перебрасывались на новую стройку».

Важно рассказать и об электростанции, ведь Арктика богата источниками энергии. Была изобретена температурная паросиловая установка — теплопад, использующий вместо воды бутан: «Был найден блестящий выход: превращать холод в энергию, точнее говоря, черпать энергию в разнице температуры воды и воздуха и превращать эту энергию в работу, в свет, в тепло». Теперь в челюскинских оранжереях выращивали свежие овощи и ягоды.

Был в новой Советской Арктике и подземный курорт. Здесь ученые сумели, используя электричество, создать климат «по своему желанию».

Под снегами и льдами, в пещерах все было совсем по-другому: «Над головой виднелась голубая полусфера неба. Ослепительное, горячее солнце двигалось по небу. Здесь были и утренняя заря с её свежей прохладой, и горячий полдень, и предзакатный ветерок, и изумительный закат солнца. Его последние лучи золотили верхушки пальм — настоящих пальм, лавров, кипарисов, магнолий, банановых, апельсиновых, лимонных деревьев. Мягкий, ласкающий ветер приносил ароматы цветов. На золотистом песке широкого пляжа, у голубого озера, лежали люди в купальных костюмах, загорали на солнце или плавали и ныряли в воде. Среди кустов и клумб тропических растений били фонтаны. Каскады низвергались со скал. Вдали виднелись уютные уголки, беседки, увитые вьющимися цветущими желтыми розами…

Гости садятся в лодки, совершают прогулку по озеру, по подземным рекам. Пещеры, утопающие в зелени и цветах. Пещеры со сталактитами и сталагмитами, пещеры, населенные прирученными животными, птицами и амфибиями… Каналы, реки, озера и автомобильные дороги соединяют пещеры. Рядом с морским пляжем расположена пещера, превращенная в зал водного спорта. За одним стадионом следовал другой.

Ожесточенно сражались команды футболистов, теннисисты ловко бросали мячи, а там, дальше, широко раскинулось поле, на котором состязались дискометатели, копьеметатели. В стороне, на зеленой лужайке, шла борьба тяжело— и легкоатлетов, ещё дальше — гимнасты поражали зрителей ловкостью и быстротой своих движений». Такой вот мир, созданный в жанре научной фантастики, предстает на страницах романа Александра Беляева. Читатели, безусловно, понимали, что подобные города и транспортные магистрали — дело будущего. Но не несбыточного. Арктика была необычайно популярна. Небесное пространство активно осваивали самолеты, дирижабли, планеры. Были проекты создания ледокола-танка, дизель-электрического ледокола, быстрых шаропоездов, для движения которых конструировались особые пути. В области растениеводства имелись успехи в выведении более зимостойких сортов растений и плодовых культур.

Григорий Борисович Адамов обратился к полярной теме в 1938 году.

Тогда в журнале «Знание — сила» начали публиковать его рассказы, вошедшие затем в новый роман Адамова «Тайна двух океанов», посвященный плаванию через два океана подводной лодки «Пионер» — чуда советской науки и техники. В одной из глав («Пушка и накал») лодка оказывается в ловушке айсберга. Для того чтобы освободиться из плена льда, экипаж «Пионера» использует ультразвуковую пушку, расположенную в носовой части корабля. С ее помощью лодка создает себе туннель в ледяной воде и освобождается. Вдохновленный успехами полярников, летчиков и моряков в деле освоения Арктики, писатель продолжает работу и задумывает новый роман. Он решает отправиться в Заполярье. Адамов путешествует на собаках и оленях, плавает по арктическим морям на сейнерах, собирает библиотеку книг о Советском Севере. В итоге Г. Адамов пишет роман «Изгнание владыки», посвященный масштабному проекту «отепления Советской Арктики». Адамов рассказывает о том, что в будущем на дне Северного Ледовитого океана построят глубокие тепловые шахты, через которые, согреваясь теплом из глубины Земли, воды арктической струи Гольфстрима подойдут к советским берегам.

Радикальное изменение климата преобразит Арктику, превратит Северный морской путь в «нормально действующую водную магистраль». Фрагмент произведения о полярном поселке будущего в Русской Гавани (Новая Земля) опубликовал журнал «Наша страна» в 1941 году (№ 1). Полный текст романа был издан уже после смерти автора, в 1946 году. Каким же предстает перед читателями этот заполярный поселок? Для защиты от холода и ветра все его строения помещены под купол из «прозрачной стали» — чрезвычайно прочной прозрачной пластмассы. Этот же материал использовался для подводных сооружений и для теплоходов и электроходов нового типа. Чтобы купол не заносило снегом, имелись особые снегоочистители. Под прозрачной крышей было очень тепло. Дома в поселке были небольшими и двухэтажными, между ними разбиты клумбы и цветники. Вдоль стен располагались мощные электрообогреватели, а вдоль улиц — фонари, обеспечивавшие смену дня и ночи. В романе также показан ледокол нового типа. Это «Чапаев», вооруженный пушками, ударами струй воды из которых разрушаются ледовые преграды.

Это не просто вода, а обогащенная георастворителем — новым химическим веществом, обладающим огромной едкостью. «Соединяются сила воды и едкость, и тут уж никакой лед не устоит». Еще одним способом борьбы со льдом стало использование новой пылевидной формы термита, «порошкообразной смеси некоторых металлов», которая, подобно воде, течёт по трубам под влиянием магнитного поля, а попадая на лед, превращает «полученную воду в пар и разлагает на составные элементы — кислород и водород». Трубы для использования термита также располагались на ледоколе.

Всего пять лет, и советская страна в романе Адамова открывает одну за другой все шахты, преображаются и разрастаются поселки на северных берегах, и приближается день, когда откроется круглогодичное движение судов по потеплевшим водам Севморпути… «Обжитая она теперь, Арктика-то, человека отсюда не выпрешь, не-е-ет… Уже где советский человек ногу поставит, там его пяток не увидишь. Землю вывернет наизнанку и всю ее с требухой возьмёт…»

Один из известнейших советских фантастов Александр Казанцев еще в 1939 году начал писать роман о мосте, соединяющем СССР и США : «Мост через Северный полюс — мост из Мурманска на Аляску ». Публикация первых глав романа началась в апреле 1941 года в журнале «Вокруг света». Но разразилась война. Фабула романа несколько изменилась, и взору читателей предстал в 1943 году текст произведения, в котором уже задачи военного времени требовали скорейшего соединения кратчайшим путем стран-союзниц.

Арктический мост должен был стать железнодорожным, а движение по нему осуществлялось за счет бегущего магнитного поля. В скором времени в советском павильоне на выставке в Нью-Йорке демонстрировался проект арктического моста: «В Северном Ледовитом океане под кромкой льда отчётливо вырисовывалась прямая линия, идущая по меридиану от Мурманска к Аляске. Угол был занят частью туннеля, выполненного в натуральную величину. Здесь же стоял и макет вагона». Было образовано «Общество плавающего туннеля» — американская сторона принимала самое непосредственное участие в создании моста.

Роман повествует о преодолении трудностей, возникавших на пути строителей. Но они всегда готовы были идти вперед и использовать новейшие достижения техники, которые автор, увы, не описывал. «Мост, связывающий континенты» был построен, по туннелю прошёл первый поезд. Александр Казанцев после первого издания романа в 1946 году несколько переработал его текст, и роман вышел в свет в 1985 году под названием «Мост дружбы». В эпилоге герои из будущего читают книгу о создании моста и удивляются: «Океанский мост… Неужели кто-то мог сомневаться в их время в том, что его надо строить? — Чтобы прийти к этому выводу, людям пришлось понять многое. На расстоянии все яснее».

Так автор снова проводил параллели с современностью, в которой шла холодная война, и снова нужен был мост к миру. В своем слове к читателям автор писал: «Инженерный проект „моста дружбы“ существует. Когда-то я сделал его, веря, что людям разных стран, различных политических систем понадобится быстрое и надежное межконтинентальное сообщение. Придет время, и взаимное тяготение народов сметёт выдуманные „стальные“ или „железные“ занавесы, и тогда потребуются межконтинентальные ракеты только для пассажиров, а не для бомб. Вспомнят тогда и про арктический мост. Но я больше не мог ждать, я опередил жизнь и начал строить арктический мост… пока вместе со своими героями».

В конце 1940-х годов Александр Казанцев при содействии А. А. Фадеева в качестве пассажира принял участие в рейсах ледокола « Георгий Седов ». Он побывал на различных островах полярных морей и услышал множество историй об «обыденном героизме» людей на самом краю света. Правдивые и увлекательные рассказы переполняли писателя. Так на свет появился цикл повестей и сборников рассказов «Георгий Седов» (1949–1973). Все они посвящены героическим будням покорителей Севера. Не только романтика Севера привлекала писателя. Вот что он писал в своих воспоминаниях: «После восстановления разрушенного войной страна вынашивала дерзкие проекты создания искусственных морей, насаждения лесов, преобразования пустынь. Как отражение действительности и возник у меня, фантаста, замысел преобразования Арктики — строительства вдоль сибирских берегов мола изо льда: если отгородить прибрежную полосу морей от Ледовитого океана, она не будет замерзать круглый год. Доступными станут отдалённые, но богатые районы Сибири! Роман получил название „Мол Северный“».

Для создания мола требовались совершенно новые технологии и перестройка всей промышленности страны. В романе описывалась технология создания мола при использовании двух рядов трубок, по которым пропускался бы искусственно охлажденный, крепкосоленый раствор, хорошо известный в холодильном деле, который отнял бы тепло у воды, и она стала бы ледяным монолитом.

Так постепенно выросла бы стена со дна моря, а человек сделал бы ее настолько широкой, насколько ему было нужно. Теплое течение Гольфстрима при этом пошло бы вдоль берегов, а арктические льды останавливались бы перед искусственной преградой — молом. В будущем это повлияло бы и на климат побережья. Герои романа построили мол. Дальнейшее им еще предстоит.

В романе «Полярная мечта» А. Казанцев озвучил идею отепления тундры, которое привело бы к уничтожению вечной мерзлоты. Герои научно-фантастического произведения — молодые физики Арамез Овесян и Мария Веселова — добились превращения водорода обычной воды в гелий с излучением колоссальной тепловой энергии. Они пытались применить управляемый термоядерный синтез на практике. Для этого реактор решили разместить под толщей воды. Автор назвал установку, изобретенную его героями, «подводной звездой», погруженной «в пучину океана». Он пояснял: «Превращая окружающую воду в пар, более того, нарушая связи атомов, разлагая воду на первичные элементы, „подводное солнце“ будет расходовать на это свою энергию.

В 1950 году на страницах журнала „Техника — молодежи“ началась публикация повести „Путешествие в завтра“. Автор — редактор журнала Василий Дмитриевич Захарченко — опубликовал ее под псевдонимом „Инж. В. Дмитриев“. Перед читателями предстал ряд очерков, описывавших будущее — его энергетику и промышленность, масштабные преобразования Земли, транспорт и возможность путешествий на другие планеты. Автор применил традиционный приём изложения материала — главные герои путешествуют по городам будущего, встречаются с учёными и техниками, которые с удовольствием всё им рассказывают и показывают. Завершается повесть диалогом автора с читателем.

В нем говорится о том, что все увиденное — совсем недалекое будущее: „Наука и техника нашей родины могущественны и талантливы. Все технические проблемы, если они нужны народу, нужны родине, безусловно, будут решены и претворены в жизнь… В нашей стране живут замечательные люди, они своим трудом обгоняют время. Стахановцы, новаторы труда, изобретатели, люди, открывающие новые пути в науке, производстве и сельском хозяйстве, — простые, умные советские люди, разрушающие старые традиции, смело выступающие против косности, за торжество нового, за мирную жизнь на земле. Их руками вершится преобразование мира…

Внимательно вглядываясь в окружающую тебя жизнь, ты обязательно заметишь в ней прекрасные черты грядущего. Что же, мечтай! Мечтая, всеми силами борись твоим сегодняшним трудом за наступление прекрасного завтра — в этом залог победы“. В том же году повесть вышла отдельным изданием. В повести „Путешествие в завтра“ затронута и тема Арктики будущего. Во-первых, человечество научилось получать дешёвую энергию. Один из её источников — „синий уголь“ — использование силы приливов и отливов. В произведении описана гидростанция, построенная в Пенжинской губе (здесь автор делает географическую ошибку, подразумевая Мезенскую губу) неподалеку от Мурманска: „Изогнутая подобно луку, она упиралась обоими своими концами в скалистые берега. Волны Баренцева моря разбивались о её бетонную громаду. Белый ободок пены четко вырисовывал контуры этого огромного сооружения. Мощные линии электропередачи, отмеченные силуэтами мачт, тянулись от плотины к распределительной станции“.