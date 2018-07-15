«Чудаки» по-русски

Творческое объединение «КЛИККЛАК» — это большая команда друзей, состоящая из видеоблогеров, актеров, музыкантов, продюсеров, операторов и режиссеров. На главный канал подписаны почти пять миллионов человек. Ребята сотрудничают с крупными мировыми брендами и звездами российской эстрады. Однако поначалу ни о каких серьезных заработках и речи не шло: проект создавался ради веселья. О зарождении и становлении одной из самых востребованных и безбашенных команд на YouTube — в материале «Ленты.ру»

Эльдар Джарахов — один из основателей объединения — начал заниматься творчеством еще во время учебы в новокузнецкой школе. С раннего возраста он мечтал петь. Понимая, что вокальных данных у него не хватает, посвятил свободное время рэпу. Вместе с одноклассником Александром Смирновым они создали группу Prototypes MC’s и выступали на различных мероприятиях в школе. Тогда Джарахов взял себе псевдоним D. L.GREEZ, а Смирнов стал ТиЛэксом.

Через какое-то время о ребятах услышали и вне учебного заведения: их стали приглашать местные клубы и рестораны, и они читали рэп собственного сочинения на глазах у подвыпившей публики. В 2010 году начинающие рэперы решили, что им пора перебираться в онлайн. Так был создан канал на YouTube, который иронично назвали «Успешная группа». До настоящего успеха им пришлось работать еще несколько лет.

Поначалу D. L.GREEZ и ТиЛэкс поступали как все начинающие блогеры: выкладывали на канал банальные скетчи и разговоры на фоне стены. К счастью для них самих, ребята быстро поняли, что подобный формат заходит плохо и не приносит желанных просмотров. После неудачных попыток было решено заняться тем, что у них получалось лучше всего, — рэпом.

«Я подумал: «Блин, хочу совместить видеоблог с тем, чем я занимался раньше». А я рэп читал. В баттлах участвовал! Восемь микстейпов навыпускал. Скучно мне было на уроках в школе, я писал всякий свой «реп»», — вспоминал Джарахов в одном интервью.

Он еще в амплуа D. L.GREEZ хотел делать серьезные треки и накладывать их на «дебильные клипы», однако и эта идея быстро забылась. Любая серьезность из треков пропала, полностью уступив место низкосортному юмору. Парни снимали ироничные ролики про неудачный секс, обыгрывали известные мемы. Они придумали себе по нескольку образов, переодевались в таджиков, пародировали других рэперов, матерились и шутили про члены. Все это напоминало детскую самодеятельность, ведь ребята только-только покинули стены школы. Но даже такое творчество находило отклик у зрителей.

Одной из первых громких работ стала песня «Э РОН ДОН ДОН», посвященная еще только набиравшему популярность паблику MDK. Трек понравился администраторам сообщества, поэтому Джарахову и Смирнову предложили сотрудничество на взаимовыгодных условиях: «Успешная группа» должна была выпускать все последующие клипы с логотипом MDK, а паблик взамен обещал продвигать их ролики. Так и произошло: следующий юмористический трек «Красный мокасин» — пародия на Gangnam style — за месяц набрал несколько миллионов просмотров, прославив авторов и надолго определив вектор их будущего творчества.

Лучше всего о будущих творениях коллектива говорит песня «Мой елдак», где Эльдар на протяжении почти трех минут зачитывает строчки о длине своего детородного органа. «От Камчатки до Калининграда разместился мой елдак. Он настолько огромный, что его видно даже с Сатурна, это факт», — шутил рэпер. Легендарная композиция набрала 11 миллионов просмотров.

В 2013 году Джарахов познакомился с Ильей Прусикиным, с которым они позднее и создали популярный канал «КЛИККЛАК».

На момент знакомства с рэпером из «Успешной группы» Прусикин уже успел набрать солидный вес в видеоблогерской среде. Он начинал свой творческий путь еще в 2011 году в первой блогерской тусовке «Спасибо, Ева», где вместе с другом Владимиром Бесединым снимал юмористический проект «Шоу Гаффи Гафа». В нем блогеры учили зрителей косить от армии и сдавать ЕГЭ, зло шутили на остросоциальные темы, заворачивая их в обложку детской образовательной передачи.

«В то время было всего две площадки — Caramba Media и «Спасибо, Ева». Надо было к кому-то примкнуть. В «Спасибо, Ева» было больше творчества. Я хотел делать такого рода шоу, но не знал, что существует видеоблогинг. Видите, в чем сейчас главная проблема новых видеоблогеров — они знают, что могут стать звездами и зарабатывать много денег. Это их цель. А в 2010-м невозможно было зарабатывать. Видеоблогинга не было, рынка не было. Был Мэддисон, но я и о нем не знал», — рассказывал Прусикин в 2016 году.

На канале «Спасибо, Ева» выходили и другие шоу Ильича: он был одним из создателей российской версии проекта «Великая рэп-битва». Прусикин сталкивал между собой максимально несочитаемых персонажей из самых разных областей, будь то религия или российская поп-сцена. Например, в баттле могли схлестнуться Иисус Христос Никита Михалков . И хотя идея подобного шоу полностью принадлежала американским коллегам, Ильичу и его друзьям удалось адаптировать концепцию и сделать ее популярной в России

Он же был одним из авторов и актеров легендарного интернет-сериала «Полицейские будни», который закрылся после трех коротких серий. Фанаты долго умоляли создателей вернуть шоу (и умоляют до сих пор), однако проект прервался на самом интересном месте и так и не ожил.

О причинах заморозки сериала и о расцвете российского видеоблогинга «Лента.ру» подробно писала в материале «Рекламное очко».

Примерно во время появления «КЛИККЛАК» Прусикин неожиданно получил мировую известность в качестве фронтмена фрик-рейв-группы Little Big. Блогер с детства мечтал о карьере музыканта и даже выступал в нескольких музыкальных коллективах, однако слава пришла гораздо позже и совершенно случайно.

К 1 апреля 2013 года Ильич решил снять юмористический клип, высмеивающий все стереотипы о России: так называемую «клюкву» о пьянстве, вездесущих медведях и матрешках с балалайками. Чтобы повысить градус абсурда, он позвал в кадр двух актрис-карлиц, одетых в традиционные русские наряды и кокошники. По счастливому стечению обстоятельств, клип выстрелил, и его заметили далеко за пределами России. Судя по всему, работа с основателем «Спасибо, Ева» и агентства My Duck's Vision Юрием Дегтяревым удачно сказалась на умении Прусикина создавать вирусный контент.

«В истории Little Big вообще много случайностей. Просто снимали видос на 1 апреля. Получилось, что он выстрелил. И все стали говорить: «Может, вы группу сделаете?» Но группы все равно могло не быть, если бы нас не позвали на разогрев к Die Antwoord. Мы такие: «Воу-воу, у нас нет песен!» — «Но у вас есть месяц». И мы написали шесть песен, сняли клипы, они разошлись. Никто не думал, что мы будем на этих песнях зарабатывать. Так вышло», — говорил Прусикин. Сейчас Little Big Production — это один из главных активов «КЛИККЛАК».

«КЛИККЛАК» создавался в качестве лайв-канала, куда D. L.GREEZ и ТиЛэкс хотели публиковать влоги и отчеты с концертов — все, что по каким-то причинам не могло выйти на официальной странице «Успешной группы». Об этом говорит даже оставшаяся до сих пор часть ссылки user/PrototypesLIVE — название первой группы Джарахова и Смирнова. Сейчас многие ролики тех времен уже скрыты, однако некоторые челленджи и видеозаписи друзей-рэперов до сих пор висят на самом дне канала.

Уже в 2013 году на странице появились совместные ролики Джарахова и Прусикина. Оказалось, что до встречи оба заочно следили за творчеством друг друга и понимали, что вместе они могут делать не менее интересные вещи.

«Мы сразу сошлись на том, что хотим делать какой-то контент, будь то баттл-рэп от лица школьников или какие-то гейские вбросы», — рассказывал Джарахов в одном из интервью. Впрочем, примерно этим блогеры первое время и занимались.

На их канале (тогда еще он назывался «КликКлакБэнд») периодически выходили юмористические видеоклипы, явно рассчитанные на самую молодую аудиторию. В песнях часто можно услышать строчки типа «просыпаться в школу я не спешу» — лирический герой здесь явно не пересекается с авторами текста, ведь Джарахов к тому времени уже не учился, а Прусикину было уже под 30. Количество неуместного мата увеличивалось, но публике это было по душе.

Экспериментальным путем Джарахов и Прусикин выяснили, что подписчикам особенно нравятся две вещи: когда блогеры шутят и испытывают физическую боль. Они поняли это после первого сезона шоу «Дай леща», где они по очереди избивали друг друга. Основное правило передачи заключалось в том, что один участник должен был любыми способами за минуту рассмешить другого: в ход шли самые грязные шутки, вплоть до раздевания на камеру. Если первому шутнику это удавалось, то противник получал смачную пощечину (она же «лещ»). Если смеха не было, то пощечину получал юморист. Кстати, вел выпуски друг и коллега блогеров Данила Поперечный, который также принимал участие в «избиениях».

Первый выпуск шоу набрал более двух миллионов просмотров, ранее такие цифры на канале собирали только заранее продуманные и сложные в производстве вирусные клипы. Здесь же ребята просто установили на кухне камеру и шлепали друг друга по щекам на протяжении 20 минут. Не нужен был даже замороченный монтаж видео или какая-то специальная подготовка к съемкам. Второй и третий выпуски набрали почти столько же просмотров, поэтому судьба канала быстро была решена — он стал российским эквивалентом шоу «Чудаки».

Следом за первым, с перерывом меньше чем в два месяца, вышел второй сезон «Дай леща». Интерес зрителей подтолкнул авторов к куда более тщательной подготовке: блогеры сняли целую студию, наняли нескольких операторов, позвали гостей и сделали пародию на недавно появившийся Versus. Просмотры на роликах росли, в них появилась реклама, а создатели задумались над франшизой, параллельно запустив собственный магазин ключей для игр в Steam.

После небольшого перерыва на канале выходит трейлер сразу нескольких новых шоу, в которых Джарахов и Прусикин издеваются над своими телами, а также над гостями-блогерами. Например, в программе «Трэш-лото» участники по очереди вытягивают карточки с самыми разными заданиями, суть которых заключается в одном: максимально сильно испортить внешний вид (и настроение) проигравшего. Так, в первой же серии Прусикину приходится делать себе «ублюдскую» прическу с усами на лбу. Позднее блогеры клеили на лицо искусственную бороду из подмышечно-лобковых волос и делали настоящее клеймо на заднице.

«Мы поняли, что надо вокруг себя собирать людей, чтобы все занимались своим делом и, главное, любили его. У нас есть режиссер Алина Пязок. Есть продюсеры, операторы. Грубо говоря, компашка ***** [идиотов]. Все приходят и угорают», — рассказывал Джарахов. К слову, Пязок работала с ребятами довольно давно: именно она снимала и продолжает снимать все клипы группе Little Big.

На «КЛИККЛАК» стали появляться Руслан Усачев Ирина Смелая , которую многие зрители знают под псевдонимом Tatarka. Руслан стал ведущим нескольких шоу: судя по всему, Усачев давно дружит с Прусикиным, так как еще с 2011 года работал с ним в одной команде «Спасибо, Ева».

Tatarka же с 2013 года встречалась с фронтменом Little Big, а через несколько лет вышла за него замуж и родила ребенка. Однако отношения с Прусикиным — не единственное, чем может похвастаться Смелая. Благодаря продакшену «КЛИККЛАК» она записала популярный клип Altyn, который за два года набрал почти 35 миллионов просмотров. Кроме того, она ведет свой блог «Татарские будни» и принимает участие в других передачах.

Параллельно с «Трэш-лото» на канале выходило шоу «Шокирующее караоке». Его суть была проста до безобразия: участников сажали перед текстом и надевали им на шеи электрошокер. Пока блогеры пытались петь, их били разрядом тока, в результате чего фанаты караоке громко матерились и подпрыгивали на своих стульях от боли, а их подписчики радовались и ставили лайки.

Чтобы шоу смотрело как можно больше людей, в качестве гостей Прусикин и Джарахов звали самых популярных блогеров, в том числе Ивангая, Николая Соболева , Руслана Усачева и других. Замысел удался — каждый ролик собирал как минимум полтора миллиона просмотров.

Однако больше всего подписчиков канал «КЛИККЛАК» получил после запуска шоу «Кажется, нащупал», где популярным гостям предлагалось на ощупь определять, что спрятано в закрытом ящике. Внутри могло лежать все что угодно, от обычного огурца до живой змеи.

Некоторые блогеры без проблем засовывали руки в отверстие и называли засекреченный предмет, однако большинство кричали изо всех сил, впадали в истерику и отказывались продолжать игру. Именно ради последних зрители и смотрели шоу. Передача «Кажется, нащупал» принесла создателям почти 800 тысяч новых подписчиков за один месяц.

В середине 2017 года основатели «КЛИККЛАК» поняли, что до сих пор не брались за масштабные проекты, а ведь в команде собралось приличное число профессионалов. Следующим логичным шагом стало создание интернет-сериала. Блогеры решили снимать ситком про спасение космоса, который по декорациям и костюмам героев сильно напоминал пародию на «Стартрек».

«Элитный отряд космических войск под названием КОМАНДА «Э» готов по первому приказу отправиться на выполнение самых опасных и безумных миссий в отдаленных уголках космоса, чтобы защитить родную планету. Благодаря смеси удачи, отваги и колоссальной некомпетентности ни один злодей до сих пор не сумел одолеть знаменитую команду. Но везение не длится вечно…» — говорилось в описании проекта.

На съемки только первой серии авторы потратили огромное количество сил и финансов. В титрах значатся более тридцати человек, которые приняли участие в создании декораций, музыки, спецэффектов и всего остального. В списке актеров есть даже лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и шоумен Гавриил Гордеев

«Этот проект мы делали для YouTube, и мы не видим смысла показывать его на телевидении, так как там нет нашей целевой аудитории. Очень интересный эксперимент, ранее мы не делали сериалы, посмотрим, что из этого выйдет», — рассказывал Прусикин, видимо, забыв про «Полицейские будни».

Несмотря на усилия съемочной группы, первая серия получила спорные оценки: более 72 тысяч человек поставили дизлайки, а выпуск не набрал и четырех миллионов просмотров. В результате сериал не продлили даже до второй серии, а блогеры продолжили снимать трешовые шоу с купанием в вазелине и избиением друг друга.

Сегодня канал «КЛИККЛАК» — это полноценная компания с собственным продакшеном. По словам представителя организации Мерлин Эфрос, в штате работает команда из 30 человек, включая продюсеров, монтажеров, креаторов и сценаристов.

Вместе с количеством сотрудников растут и рекламные бюджеты: например, последний сезон «Дай леща» проспонсировал известный во всем мире производитель алкогольных напитков. Кроме того, съемочная группа Little Big Production, которая входит в «КЛИККЛАК», создавала клипы для нескольких популярных музыкальных групп, включая «Мумий Тролль» и IOWA.

Однако съемки клипов — это лишь малая адекватная часть того, чем занимается профессиональная команда. Скорее всего, на канале и дальше будут выходить бесчисленные шоу, в которых Джарахов, Прусикин и остальные блогеры продолжат стрелять друг в друга из пейнтбольных ружей и клеить бороды из лобковых волос. Пока такие ролики смотрят зрители, «КЛИККЛАК» будет жить. Впрочем, ради этого проект когда-то и создавался.

«Это часть детства в нас, оно не умрет никогда. Всем, кто в кадре на «КЛИККЛАКЕ», уже за 30, кроме Юрца, а ощущение, будто чувакам по 15. Я рядом с ними понял, что никогда не повзрослею. Это не закончится никогда», — говорил в одном из интервью Джарахов.