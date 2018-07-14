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Визовые центры в РФ заставят проходить аккредитацию
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Визовые центры в РФ заставят проходить аккредитацию 

BFM.RU 2 часа назад
Закон об обязательной аккредитации визовых центров в РФ внесен в Госдуму. Как сообщает «Интерфакс», это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Поправки в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» вводят в законодательство понятие «визовый сервисный центр», под которым подразумевается организация, уполномоченная диппредставительством или консульским учреждением иностранного государства об оказании посреднических услуг по оформлению виз для въезда на территорию этого иностранного государства.
В настоящее время особенности правового статуса визовых центров российским законодательством не установлены, в их отношении действует общий порядок создания таких центров и их участие в гражданском обороте, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
При этом авторы указывают, что только регистрация визового центра в качестве коммерческой компании не всегда достаточна, поскольку такие организации работают с персональными данными российских граждан.
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