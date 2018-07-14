Расстрел царской семьи: какие остались вопросы

После расстрела в ночь с 16 на 17 июля 1918 года тела членов царской семьи и их приближенных (всего 11 человек) погрузили в машину и отправили в сторону Верх-Исетска к заброшенным рудникам Ганиной Ямы. Жертв сначала безуспешно пытались сжечь, а затем сбросили в ствол шахты и закидали ветками.

Обнаружение останков

Однако на следующий день чуть ли не весь Верх-Исетск знал о произошедшем. К тому же, по словам участника расстрельной команды Медведева, «ледяная вода шахты не только начисто смыла кровь, но и заморозила тела настолько, что они выглядели словно живые». Конспирация явно провалилась.

Останки решено было оперативно перезахоронить. Район оцепили, но грузовик, отъехав всего на несколько километров, завяз в болотистой местности Поросенкова лога. Не став ничего выдумывать, одну часть тел закопали прямо под дорогой, а другую — чуть в стороне, предварительно залив их серной кислотой. Сверху для надежности положили шпалы.

Интересно, что судебный следователь Н. Соколов, направленный Колчаком в 1919 году на поиски захоронения, нашел это место, однако шпалы так и не догадался поднять. В районе Ганиной Ямы ему удалось обнаружить лишь отрезанный женский палец. Тем не менее, вывод следователя был однозначен: «Вот все, что осталось от Августейшей Семьи. Все остальное уничтожили большевики с помощью огня и серной кислоты».

Девять лет спустя, возможно, именно Поросенков лог посетил Владимир Маяковский, о чем можно судить по его стихотворению «Император»: «Здесь кедр топором перетроган, зарубки под корень коры, у корня под кедром дорога, а в ней император зарыт».

Известно, что поэт незадолго до поездки в Свердловск встречался в Варшаве с одним из организаторов расстрела царской семьи Петром Войковым, который и мог указать ему точное место. [С-BLOCK]

Останки в Поросенковом логе уральские историки нашли в 1978 году, однако разрешение на раскопки было получено только в 1991 году. В захоронении было 9 тел. В ходе следствия часть останков была признана как «царские»: по предположению экспертов не хватало только Алексея и Марии. Однако многих специалистов смущали результаты экспертизы, а поэтому с выводами соглашаться никто не спешил. Дом Романовых и РПЦ останки подлинными признавать отказались.

Алексея и Марию удалось обнаружить лишь в 2007 году, руководствуясь документом, составленным со слов коменданта «Дома особого назначения» Якова Юровского . «Записка Юровского» первоначально не вызывала большого доверия, тем не менее место второго захоронения в ней было указано верно.

Фальсификации и мифы

Сразу же после расстрела представители новой власти пытались убедить Запад, что члены императорской семьи или, по крайней мере, дети живы и находятся в надежном месте. Нарком иностранных дел Г. В. Чичерин в апреле 1922 года на Генуэзской конференции на вопрос одного из корреспондентов о судьбе Великих княжон расплывчато ответил: «Судьба дочерей царя мне не известна. Я читал в газетах, будто они находятся в Америке».

Однако П. Л. Войков в неформальной обстановке заявлял более конкретно: «мир никогда не узнает, что мы сделали с царской семьёй». Но позднее после публикации на Западе материалов следствия Соколова Советские власти признали факт расстрела императорской семьи. [С-BLOCK]

Фальсификации и спекуляции вокруг казни Романовых поспособствовали распространению устойчивых мифов, среди которых популярным был миф о ритуальном убийстве и об отрезанной голове Николая II , находившейся в спецхране НКВД. Позднее к мифам приросли истории о «чудесном спасении» детей царя — Алексея и Анастасии. Но все это так и осталось мифами.

Следствие и экспертизы

В 1993 году ведение дела по факту обнаружения останков было поручено следователю Генеральной прокуратуры Владимиру Соловьеву . Учитывая важность дела, кроме традиционных баллистической и макроскопической экспертиз совместно с английскими и американскими учеными были проведены дополнительные генетические исследования.

Для этих целей у некоторых родственников Романовых, живущих в Англии Греции , взяли кровь на анализ. Результаты показали, что вероятность принадлежности останков членам царской семьи составила 98,5 процентов. Следствие посчитало это недостаточным. Соловьеву удалось добиться разрешения на эксгумацию останков родного брата царя — Георгия. Ученые подтвердили «абсолютное позиционное сходство мт-ДНК» обоих останков, которое выявило редкую генетическую мутацию присущую Романовым — гетероплазмию. [С-BLOCK]

Однако после обнаружения в 2007 году предположительно останков Алексея и Марии потребовались новые исследования и экспертизы. Работу ученым сильно облегчил Алексий II , который перед захоронением первой группы царских останков в усыпальнице Петропавловского собора попросил следователей изъять частицы костей. «Наука развивается, не исключено, что они понадобятся в будущем», — таковыми были слова Патриарха.

Чтобы снять сомнения скептиков для новых экспертиз был приглашен заведующий лабораторией молекулярной генетики в Массачусетском университете Евгений Рогаев (на котором настаивали представители Дома Романовых), главный генетик армии США Майкл Коббл (возвращавший имена жертвам 11 сентября), а также сотрудник института судебной медицины из Австрии Вальтер Парсон.

Сравнивая останки из двух захоронений, эксперты еще раз перепроверили полученные ранее данные, а также провели новые исследования — прежние результаты были подтверждены. Более того, в руки ученых попала «забрызганная кровью рубаха» Николая II (инцидент в Оцу), обнаруженная в фондах Эрмитажа . И снова положительный ответ: генотипы царя «на крови» и «на кости» совпали.

Итоги

Результаты следствия по делу расстрела царской семьи опровергли некоторые ранее существовавшие предположения. Например, по заключению экспертов «при условиях, в которых производилось уничтожение трупов, невозможно было полностью уничтожить останки, используя серную кислоту и горючие материалы».

Этот факт исключает Ганину Яму как место окончательного захоронения. Правда, историк Вадим Винер находит серьезный пробел в выводах следствия. Он считает, что не были учтены некоторые находки принадлежавшие более позднему времени, в частности монеты 30-х годов. Но как показывают факты, информация о месте захоронения очень быстро «просочилась» в массы, а поэтому могильник мог неоднократно вскрываться в поисках возможных ценностей.