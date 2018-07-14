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Более 350 юнармейцев и школьников выполнили нормативы ГТО на оборонно-спортивных сборах в Ленинградской области
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Более 350 юнармейцев и школьников выполнили нормативы ГТО на оборонно-спортивных сборах в Ленинградской области 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Организаторами сборов являются комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
На базе соединения Западного военного округа в Ленинградской области более 350 юнармейцев и школьников, участвующих в оборонно-патриотических сборах, выполнили нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Юные спортсмены продемонстрировали максимальные результаты в 11 видах испытаний, среди которых были: подтягивания, отжимания, прыжки в длину, метание мячей и спортивных снарядов, бег на 60 и 2000 м, рывки гирь, стрельба из пневматической винтовки. Специалисты санкт-петербургских центров тестирования ВФСК ГТО зафиксировали правильность выполнения упражнений и результаты, которые позволят испытуемым претендовать на бронзовые, серебряные или золотые знаки отличия.
Также в ходе сборов для подростков под руководством тренеров международного уровня, военнослужащих ЗВО и квалифицированных преподавателей, предусмотрены лекции по отечественной истории, занятия по начальной военной подготовке, медицине и топографии, выходы на полигон для изучения боевой техника и психологические тренинги.
В течение смены подростки посещают секционные занятия по кикбоксингу, кроссфиту, борьбе, футболу, настольному теннису, волейболу, стритболу, шахматам и другим спортивным дисциплинам. В досуговое время проходят игры по лазертагу, пейнтболу и страйкболу, велосипедные прогулки и др.
Организаторами сборов являются комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, командование Западного военного округа и Общероссийское спортивное движение «СИЛЬНАЯ РОССИЯ».
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