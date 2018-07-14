Почему мощи святой Анны Кашинской признали недостойными поклонения

Хотя в русском православии никогда не существовало официальной процедуры исключения из лика святых, некоторые почитаемые люди в разное время исчезали из церковных регламентов, что фактически означало деканонизацию.

Одни подвижники впоследствии снова возвращались в православные уставы, другие же навсегда покидали религиозные грамоты. Существовали различные причины деканонизации, которые для мирян выражались, прежде всего, в исключении имени того или иного святого из святцев (богослужебного календаря).

Противоречия из-за раскола

До второй половины XVII века православные иерархи никогда не сомневались в святости подвижников, однако раскол церкви в 1650-1660-х годах изменил ситуацию. Богослужебные реформы патриарха Никона, проводимые для унификации русского и греческого православия, вызвали серьёзные разногласия среди верующих.

Тем не менее законность преобразований была закреплена церковными соборами, а многие старые обряды стали еретическими. Инакомыслием, в частности, было признано крестное знамение двумя перстами, практикуемое до этого всеми русскими православными. Именно из-за этого из церковных уставов впервые исчезло имя умершей в 1368 году Анны Кашинской, которая была причислена к лику святых в 1650 году.

Доступные для всеобщего поклонения мощи подвижницы демонстрировали сложенные двуперстно пальцы правой руки, на что ссылались старообрядцы в подтверждение доводов об истинности и традиционности старого крестного знамения.

Для изучения вопроса в 1677 году была созвана комиссия, которая обнаружила противоречия в биографии преподобной, а также пришла к выводу о том, что «правая рука (Анны Кашинской) в завитии погнулася, а длань и персты прямо, а не благословляющи».

В результате мощи святой захоронили, признав недостойными поклонения. Официально к почитанию преподобной Церковь вернулась только в 1909 году.

По причине раскола была деканонизирована не только Анна Кашинская: из-за расхождений в пении «аАллилуии» из церковных уставов было исключено имя Евфросина Псковского, а старообрядческая направленность рукописей Максима Грека привела к запрету его местного прославления, введённого первым русским патриархом Иовом в конце XVI века.

Преобразования Петра I Следующая волна деканонизаций была связана с реформаторской деятельностью Петра I: в 1721 году был учреждён Синод, который заменил патриаршее управление Церковью. Орган был коллегиальным и подчинялся светской власти.

Многие исследователи видят в петровских религиозных нововведениях влияние протестантизма, отмечая, что Духовный регламент, определявший правовое положение русской автокефалии, имел большое сходство со шведским церковным уставом Карла XI.

После проведения реформ начался новый этап церковной политики, которая зачастую сильно отличалась от допетровского периода. Одним из её направлений стало очищение церкви от «невежества, предрассудков и суеверий», из-за чего некоторые святые были деканонизированы. Так, специальная комиссия признала подложными мощи преподобного Корнилия Перяславского, умершего в 1693 году, в результате святого перестали почитать.

После смерти Петра I в 1725 году религиозная политика, заданная первым русским императором, была продолжена его преемниками. В разное время были деканонизированы Владимир и Агриппина Ржевские (1745 год), Феодор Стародубский (1746 год), Василий Мангазейский (1746 год), Савватий Тверской (1778 год) и Прокопий Устьянский (1801 год). При этом канонизировать святых Церковь стала гораздо реже: за весь XVIII век официально почитать стали только Димитрия Ростовского и Феодосия Тотемского.

Новомученичество

Церковная политика XIX и начала XX веков в России не претерпела кардинальных изменений, однако волна деканонизаций постепенно сошла на нет. В то же время в 1917-1918 годах Поместный собор разработал определённые условия канонизации, которые до этого были довольно нечёткими, из-за чего у Церкви возникало множество проблем при причислении к лику святых.

Критерии канонизации практически не изменились до настоящего времени, к ним, в частности, относятся: святость жизни, обстоятельства смерти, нетление мощей, чудеса благодаря мощам подвижника или молитвам к нему, а также народное почитание.

Советский период отечественной истории привёл не только к масштабному отрицанию православия, но и к появлению в 1990-е годы термина «новомученики», который обозначает православных священников, подвергнутых репрессиям, а впоследствии признанных святыми. Некоторые из них позже были деканонизированы.

Так, в 2013 году из церковных уставов исчезли имена 36 новомучеников, что в результате вызвало возмущение православной общественности. Богослов Андрей Кураев предположил, что эти деканонизации были связаны с появлением новых архивных материалов, из которых явствовало, что поведение священников во время пыток или допросов не соответствовало христианским представлениям о поведении святых.

Вне формальностей

Если с критериями канонизации Церковь так или иначе разобралась, то проблема деканонизации не укладывается в какие-то определённые рамки. Во-первых, не существует никакой официальной процедуры, а во-вторых, исключение из лика святых зачастую происходило из-за изменений религиозной политики и не было связно с подробностями жизни подвижников.