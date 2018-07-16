В Волжском состоится шоу каскадеров

16 июля в Волжском состоится уникальное супер-шоу каскадеров. Мероприятие приурочено ко Дню рождения города.

По данным пресс-службы администрации Волжского, каскадеры из спортивного объединения «Тольятти Трюк» покажут более 20 авто— и мототрюков разной сложности с использованием пиротехники.

Кроме того, перед зрителями выступят канатоходцы, участники программы «Минута славы» и творческие коллективы Центра культуры и искусства «Октябрь».

На празднике также состоятся литературные викторины и спортивные состязания.

Начало мероприятия в 18:00. Представление пройдет на пересечении улиц Дружбы и Александрова. Здесь с 16:00 до 20:00 будет ограничено движение для транспорта. В той связи водителей просят заранее планировать альтернативные маршруты.