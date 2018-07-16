Ещё
В Волжском состоится шоу каскадеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волжском состоится шоу каскадеров 

АиФ Волгоград 54 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
16 июля в Волжском состоится уникальное супер-шоу каскадеров. Мероприятие приурочено ко Дню рождения города.
По данным пресс-службы администрации Волжского, каскадеры из спортивного объединения «Тольятти Трюк» покажут более 20 авто— и мототрюков разной сложности с использованием пиротехники.
Кроме того, перед зрителями выступят канатоходцы, участники программы «Минута славы» и творческие коллективы Центра культуры и искусства «Октябрь».
На празднике также состоятся литературные викторины и спортивные состязания.
Начало мероприятия в 18:00. Представление пройдет на пересечении улиц Дружбы и Александрова. Здесь с 16:00 до 20:00 будет ограничено движение для транспорта. В той связи водителей просят заранее планировать альтернативные маршруты.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгоградских магазинах снова нашли арбузы, дыни и персики с нитратами Щенку из «Горпитомника» нашли хозяина в Волгограде На улице Коммунальной в Волгограде восстановили теплоизоляцию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина326
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»373
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией98
Грудинин развелся35
Трамп разозлился на Путина из-за видео
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение