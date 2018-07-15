В Волжский на день города подожгут машины и покажут шоу бесстрашных канатоходцев

Больше двадцати сложнейших трюков на машинах и мотоциклах профессиональные каскадеры покажут жителям Волжского.

Из-за праздничной программы в городе на время перекроют дороги

— Город начинает праздновать свой день рождения. Завтра в 18:00 на пересечении улиц Дружбы и Александрова волжанам покажут захватывающее шоу каскадеров, которые творят чудеса на автомобилях и добавляют эффект от своих бесстрашных кульбитов пиротехникой, — уточнили в пресс — службе администрации Волжского. — Из-за выступления автомотокаскадеров, которое продлится чуть больше часа, с 16:00 до 20:00 в Волжском перекроют улицу Александрова от пересечения с проспектом Дружбы до перекрестка с улицей Мира.

А в парке «Новый город» волжан ждут такие же отчаянные артисты, которые без всякого страха ходят по тонкому канату и даже катаются по нему на тазиках.

— После шоу каскадеров в городе выступят канатоходцы, участвовавшие в шоу «Минута славы», — добавили в пресс — службе администрации города.