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В Волжский на день города подожгут машины и покажут шоу бесстрашных канатоходцев
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В Волжский на день города подожгут машины и покажут шоу бесстрашных канатоходцев 

v1.ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
Больше двадцати сложнейших трюков на машинах и мотоциклах профессиональные каскадеры покажут жителям Волжского.
Из-за праздничной программы в городе на время перекроют дороги
— Город начинает праздновать свой день рождения. Завтра в 18:00 на пересечении улиц Дружбы и Александрова волжанам покажут захватывающее шоу каскадеров, которые творят чудеса на автомобилях и добавляют эффект от своих бесстрашных кульбитов пиротехникой, — уточнили в пресс — службе администрации Волжского. — Из-за выступления автомотокаскадеров, которое продлится чуть больше часа, с 16:00 до 20:00 в Волжском перекроют улицу Александрова от пересечения с проспектом Дружбы до перекрестка с улицей Мира.
А в парке «Новый город» волжан ждут такие же отчаянные артисты, которые без всякого страха ходят по тонкому канату и даже катаются по нему на тазиках.
— После шоу каскадеров в городе выступят канатоходцы, участвовавшие в шоу «Минута славы», — добавили в пресс — службе администрации города.
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