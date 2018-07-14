Участники «Хакатон Кавказ» создают ПО для защиты баз данных и борьбы с интернет-пиратами

ТАСС , 14 июля. Более 60 участников второго этапа регионального конкурса «Хакатон Кавказ», который проходит с 13 по 15 в Махачкале , по заданию Ассоциации IPChain создают программное обеспечение для поиска нелегально используемого аудио— и видеоконтента в интернете, защите цифровых баз данных и разработке мотивирующих игр для монетизации объектов интеллектуальной собственности. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Национального координационного центра обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности IPChain.

"Поиск эффективных механизмов для отслеживания и пресечения нелегального использования интеллектуальной собственности — это минимальная часть тех задач, которые сегодня требуют решения. Мы надеемся вместе с участниками всех туров «Хакатон Кавказа» попытаться приблизиться к технологическим решениям наиболее остро стоящих сегодня перед сферой интеллектуальной собственности вопросов", — отметила вице-президент Ассоциации Валерия Брусникина.

Для каждого тура Ассоциацией IPChain подготовлены задания, которые, с одной стороны, направлены на решение важных отраслевых вопросов, а с другой — призваны познакомить участников хакатона с ключевыми аспектами защиты, оборота и монетизации прав и объектов интеллектуальной собственности, к которым относятся также их разработки.

Многоэтапный региональный конкурс «Хакатон Кавказ» стартовал 6 июля. В конкурсе заявлены пять технологических номинаций: «Интернет вещей», «ФинТех и блокчейн», «Дополненная и виртуальная реальность», «Большие данные», «Искусственный интеллект и машинное обучение». Проектным молодежным командам предстоит решить технологические задачи в сфере цифровой экономики в формате онлайн— и 48-часовых офлайн-хакатонов. Следующие отборочные испытания пройдут с 20 по 22 июля в Грозном и с 27 по 29 июля во Владикавказе , их победители поборются за главный приз в 1 млн рублей.

Как отметил генеральный директор компании «Актум» — организатора конкурса — Олег Мансуров, уже первый тур «Хакатон Кавказ» в Ставрополе продемонстрировал высокий уровень участников. «Большинство команд состоят из опытных программистов-разработчиков, но были и студенческие группы, и даже одна семейная: папа, дочь и сын, — процитировали Мансурова в пресс-службе. — Самому юному участнику хакатона — Кириллу Гончаренко — 14 лет: он занимается программированием с четвертого класса, живет в небольшом райцентре Ставропольского края ».

Задачи по разработке туристических сервисов на этом отборочном этапе быстрее всех решили программисты из Unexpected Exeption, команда учла одну из важных навигационных проблем: существующие навигаторы не учитывают рельеф и перепад высот, а в гористой местности это может привести к некорректной прокладке маршрута. Среди победителей по тематике социальных сервисов оказалась студенческая команда Seals — регулярные участники хакатонов от Северо-Кавказского федерального университета.

Об IPChain

Ассоциация IPChain — Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности — создана в 2017 году, ее учредителями выступили фонд «Сколково» , Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Высшая школа экономики , Российский союз правообладателей (РСП), Санкт Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС) и банк «Новый век».

Задачей IPChain является формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.