Мужчина спрашивает старушку, почему она одна на круизном лайнере. Ее ответ — это нечто!

Около 2 лет назад мы с женой были в круизе по Западному Средиземноморью на борту лайнера Princess. За ужином мы заметили пожилую даму, сидящую в одиночестве возле перил большой лестницы в главной столовой.

Я также заметил, что все сотрудники, офицеры, корабли, официанты, посудомойки и т. д., все, казалось, были знакомым с этой дамой.

Я спросил нашего официанта, кто эта леди, ожидая, что ей скажут, что она владеет компанией, но он сказал, что знает только, что она была на борту в течение последних четырех круизов каждый раз.

Когда мы вышли из столовой однажды вечером, я поймал ее взгляд и остановился, чтобы поздороваться. Мы болтали, и я сказал:

«Я так понимаю, вы были на этом корабле в течение последних четырех круизов.»

Она ответила: «Да, это правда.»

Я сказал: «Я не понимаю».

Она без паузы ответила: «Это дешевле, чем дом престарелых.»

Так что в моем будущем дома престарелых не будет.

Когда я состарюсь и ослабею, я сяду на круизный лайнер «Принцесса». Средняя стоимость дома престарелых составляет 200 долларов в день. Я проверил бронирование в Princess, и я могу получить долгосрочную скидку в размере 135 долларов США в день. Это оставляет 65 долларов в день за:

Чаевые, которые будут только $10 в день.

Я буду иметь целых 10 блюд в день (фантастической еды, не столовской еды), я могу вразвалочку ходить в ресторан, или у меня может быть обслуживание номеров (что означает, что я могу завтракать в постели каждый день).

Лайнер имеет целых три бассейна, тренажерный зал, бесплатные стиральные и сушильные машины.

У них есть бесплатная зубная паста и бритвы, а также бесплатное мыло и шампунь.

Они даже будут относиться к вам как к клиенту, а не к пациенту. Дополнительно за 5 $ чаевых весь персонал будет стараться помочь вам.

Я буду знакомиться с новыми людьми каждые 7 или 14 дней!

Телевизор сломался? Лампочки нужно менять? Нужно иметь тюфяк быть замененным? Нет проблем! Они все исправят и извинятся за доставленные неудобства.

Чистые простыни и полотенца каждый день, и вы даже не придется просить их.

Если вы упадете в дом престарелых и сломаете бедро, вы находитесь хосписе; если вы упадете и сломаете бедро на корабле Princess, они обновят вас до люкса на всю оставшуюся жизнь.

На борту всегда есть врач.

Теперь держись за лучшее! Вы хотите увидеть Южную Америку, Панамский канал, Таити, Австралию Новую Зеландию , Азию? Так что не ищи меня в доме престарелых, просто позвони на корабль.

PS: И не забывайте, когда вы умрете, они просто бросают вас за борт бесплатно.