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Глава разведки США сравнил кибератаки с подготовкой терактов 11 сентября
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«Будут воровать в два раза больше»

Глава разведки США сравнил кибератаки с подготовкой терактов 11 сентября 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Глава Национальной разведки США Дэн Коутс рассказал о масштабной волне кибератак, которой подвергается инфраструктура в США, передает CNN. По его словам, схожие «предупреждающие знаки» наблюдались перед терактами 11 сентября, передает РБК.
"Мы видим предупреждающие знаки… Я верю, что это критическая точка для нас. Сегодня цифровая инфраструктура нашей страны в буквальном смысле находится под атакой", — заявил Коутс на выступлении в Вашингтоне.
Коутс сравнил эту ситуацию с той, с которой США столкнулись перед терактами 11 сентября: «За несколько месяцев до 11 сентября 2001 года, как говорил экс-глава ЦРУ Джордж Тенет, система „мигала красным“. И вот, спустя 20 лет, я выступаю перед вами и говорю: сигнальные огни вновь мерцают красным цветом».
По словам главы Национальной разведки, главными организаторами кибератак на американскую инфраструктуру являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Россию в этом списке Коутс выделил особо, назвав ее «самым агрессивным иностранным актором». Россия, утверждает он, продолжает «свои усилия по подрыву демократии».
Коутс назвал главные цели кибератак из-за рубежа: ими оказались сети федерального правительства, военных, местных органов власти и сети крупных предприятий.
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